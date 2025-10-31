Istvan Kovacs, nominalizat de IFFHS. Centralul este pe lista celor mai buni arbitri ai lumii în 2025

Istvan Kovacs, unul dintre cei mai apreciați arbitri din Europa, a fost nominalizat de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului (IFFHS) la premiul pentru „Cel mai bun arbitru al anului 2025”.

Românul se află printre cele 25 de nume mari ale arbitrajului mondial, o nouă confirmare a statutului său după ce a fost delegat la finala UEFA Champions League 2024 (PSG – Inter 5-0) și a condus meciuri importante la EURO 2024.

Lista completă a arbitrilor nominalizați de IFFHS la masculin

Clément Turpin (Franța)

Espen Eskas (Norvegia)

Felix Zwayer (Germania)

François Letexier (Franța)

Istvan Kovacs (România)

José Maria Sanchez Martinez (Spania)

Maurizio Mariani (Italia)

Michael Oliver (Anglia)

Sandro Schärer (Elveția)

Slavko Vincic (Slovenia)

Szymon Marciniak (Polonia)

Dario Herrera (Argentina)

Esteban Ostojich (Uruguay)

Facundo Tello (Argentina)

Jesus Valenzuela (Venezuela)

Piero Maza (Chile)

Raphael Claus (Brazilia)

Wilton Sampaio (Brazilia)

César Arturo Ramos (Mexic)

Ivan Barton (El Salvador)

Dahane Beida (Mauritania)

Mustapha Ghorbal (Algeria)

Alireza Faghani (Australia)

Abdulrahman Al Jassim (Qatar)

Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Noua Zeelandă)

Kovacs, care a fost deja considerat unul dintre cei mai constanți arbitri UEFA, se află într-o companie selectă, alături de campioni mondiali și europeni ai fluierului.

Două românce pe lista IFFHS la feminin

România are reprezentare și în topul mondial al arbitrajului feminin, prin Iuliana Demetrescu și Alina Peșu, ambele nominalizate la categoria „Cea mai bună arbitru a anului 2025”.

Lista completă a arbitrelor nominalizate de IFFHS

Catarina Ferreira Campos (Portugalia)

Iuliana Demetrescu (România)

Maria Sole Ferrieri Caputi (Italia)

Silvia Gasperotti (Italia)

Desirée Grundbacher (Elveția)

Stéphanie Frappart (Franța)

Marta Huerta de Aza (Spania)

Frida Klarlund (Danemarca)

Katalin Kulcsár (Ungaria)

Ivana Martincic (Croația)

Tess Olofsson (Suedia)

Alina Peșu (România)

Tori Penso (SUA)

Katia Itzel Garcia (Mexic)

Edina Alves (Brazilia)

Yoshimi Yamashita (Japonia)

Bouchra Karboubi (Maroc)

Antsino Twanyanyukwa (Namibia)

Shahenda El Maghrabi (Egipt)

Emikar Calderas (Venezuela)

Gala IFFHS, în decembrie

Câștigătorii tuturor categoriilor, inclusiv cei pentru arbitraj, jucători, antrenori și portari, vor fi anunțați în luna decembrie, în cadrul Galei IFFHS 2025.

Istvan Kovacs, Iuliana Demetrescu și Alina Peșu duc mai departe mândria arbitrajului românesc pe scena mondială.