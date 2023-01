Ion Țiriac plânge de mila Simonei Halep: „Făcea 10 milioane de euro pe an. Cine i le dă înapoi?“

Fostul mare jucător de tenis Ion Țiriac e convins să Simona Halep nu s-a dopat cu bună-știință și o deplânge pe aceasta din cauză că, în urma suspendării, pierde milioane de euro.

Simona Halep (31 de ani, 12 WTA) nu a mai jucat tenis de la finalul lunii august a anului trecut, de la US Open, unde a pierdut în primul tur. La finalul turneului newyorkez, românca a fost testată antidoping, iar în octombrie a fost anunțată că a fost depistată pozitiv cu Roxadustat, o substanță interzisă. Acum, românca este suspendată provizoriu și așteaptă încheierea procesului și reabilitarea sa.

Ion Țiriac crede că Simona nu a luat în mod conștient substanța dopantă, pentru creșterea performanțelor: „Care doping? Adică una la 31 de ani începe să ia doping acum? Ce să facă cu dopingul? Însă este încâlcită treaba, macularistica asta te ține ani și ani, iar pe urmă nu poți să spui cine e de vină. Cine e de vină pentru șase luni, opt luni, un an, cât nu o să mai joace? Ea într-un an face 10 milioane de euro. Cine i le dă înapoi? Are destul, nu e o problemă că moare de foame“.

Pune totul în cârca echipei Simonei

Miliardarul a continuat: „Nu cred că probele au fost manipulate. Dacă ceva a fost în probă, trebuie văzut de unde, cum și ce! Nu poate să își dea Simona Halep singură seama. Dar oamenii care au fost în jurul ei trebuie să știe de unde vine treaba asta.

Că a luat un medicament, că a luat o hrană, că a luat nu știu ce și e periclitat cu ceva, se poate. Dar ea trebuie să demonstreze. Adică ăia te acuză și tu trebuie să demonstrezi. Și demonstrația asta uite că trenează“, a declarat Ion Țiriac, citat de Prosport.

„Am văzut-o acum trei zile pe Simona, se antrenează la Stejarii. După părerea mea, avocaţii ei sunt lenţi, lenţi. Sper să îşi facă datoria. Pentru că ea, de bine de rău, e la sală în fiecare zi, dă cu racheta în minge şi mai vrea să joace. Însă săptămânile în care nu joacă se adună şi e periculos şi trist“, a afirmat Ţiriac, prezent la Patinoarul din Otopeni cu ocazia lansării unui program de selecţie pentru echipele de hochei ale Fundaţiei Ţiriac.

O vede revenind pe teren abia peste 2-3 ani

Afaceristul a fost dezamăgit de decizia Simonei de a-și apăra echipa cu orice preț. „Ea a făcut un gest... a spus: «Nu-mi atingeţi echipa!». Cum să nu-ţi atingă nimeni echipa când tu habar nu ai ce mănânci? Ce bei când te antrenezi? Ăia au responsabilitatea“, a completat Țiriac, care a încheiat amar: „O să o vedem din nou pe teren peste 2-3 ani.

Nu vedeţi că până în ziua de azi ea nu a putut să depună toate probele? Că să se ducă la producător, iar producătorul (n.r. - al suplimentelor alimentare contaminate) să spună: «Da», iar după aceea să vină cu producătorul la o comisie... Când ajunge totul măcar la TAS? Responsabil nu e nimeni după ce TAS îi spune că are dreptate şi că nu e vina ei. Alea 5-6-8 luni din viaţa ei cine le plăteşte? Nimeni! Din viaţa Andreei Răducan cine a plătit lunile alea? Nimeni! Unui sportiv de nivelul ăsta trebuie să îi dai şi puţină credibilitate“.