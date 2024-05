Gigi Becali, pe stadion după 4 ani. Declarații grosolane la adresa lui Mircea Lucescu și Dan Petrescu

Gigi Becali a venit să vadă pe viu un meci al elevilor săi după 4 ani. Chiar dacă a sosit la Arena Națională însoțit de 3 călugări - unii dintre artizanii câștigării campionatului, după cum a spus patronul FCSB - șeful roș-albaștrilor și-a dat în petic înaintea partidei.

Ajuns la stadion, el a coborât de la volanul mașinii de lux, fiind însoțit de cei trei ”frați” care s-au rugat pentru el și i-au dat ajutorul să câștige titlul. După care Becali a trecut la grosolănii la adresa antrenorilor Dan Petrescu și Mircea Lucescu, despre care a spus că sunt mult sub el.

„Dan Petrescu e mizilic pentru mine. Eu îl vreau pe Lucescu, dar din ce am văzut, nu cred că vine. Lucescu e scump, trebuie să dai mulți. Eu îi dau, dar trebuie să facă la fel ca mine. Face ca mine? Dacă nu face, să fie sănătos. Nu am nevoie nici de șapte Lucescu! Gândul meu e deja la tragerea la sorți din Liga Campionilor, unde se câștigă banii. Nu e că sunt eu lacom. Eu când zic bani, eu spun că am nevoie de bani ca să-i bucur pe suporteri”, a declarat Gigi Becali.

Soția l-a convins să meargă pe Arena Națională

Reacția patronului FCSB a venit chiar și după acesta și-a propus să nu atace pe nimeni. Ba chiar a mărturisit că nu voia să vină la meci, dar a fost convins de soție să meargă la stadion. „Îmi zicea și nevastă-mea să merg. I-am zis nevestei că dacă merg automat fac eu ceva (n.r. atacuri la adresa rivalilor) . Ea mi-a zis că am o vârstă. Bine, mă, merg, dar când îmi zice să fac ceva, zic Luminița, Luminița! Sămânța de trufie nu a dispărut, abia după 4-0 cu Rapid m-am lecuit. Atunci mi-a dat Dumnezeu o lecție. Trebuie să mă rog Lui Hristos, el mi-a zis ce să fac, ce schimbare să fac, acum îl rog să mă ajute ce jucători să iau”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Într-un meci fără miză pentru FCSB, CFR Cluj a învins cu 1-0 și și-a asigurat prezența pe podium, astfel că a făcut un pas important în ceea ce privește calificarea în preliminariile Conference League. Victoria echipei lui Dan Petrescu este și un avertisment pentru campioană pentru sezonul următor.

Patronul FCSB nu a mai fost prezent la un meci al lui FCSB din 4 iulie 2020. În acea zi, echipa bucureșteană a remizat cu FC Botoșani, pe Arena Națională, în etapa a șasea a play-off-ului, luându-și adio de la titlu. De atunci și până azi, nu a mai călcat pe stadion. Acum a stat să vadă, alături de zeci de mii de suporteri roș-albaștri, cum jucătorii săi primesc medaliile de campioni.