FCSB, drumul spre grupe. Cum arată traseul în Liga Campionilor și care sunt posibilii adversari

FCSB este noua campioană a României, după ce a trecut sâmbătă seara, cu 2-1, de Farul și s-a dus la o distanță care nu mai poate fi recuperată de celelalte competitoare. Roș-albaștrii și mai ales patronul Gigi Becali sunt acum cu gândul la preliminariile Ligii Campionilor, unde se pot obține bani frumoși. La o primă vedere, visul patronului este într-o oarecare măsură realizabil, având în vedere că FCSB va juca pe traseul campioanelor și are șansa de a fi desemnată cap de serie în mai multe tururi preliminare.

Până acum, roș-albaștrii și-au asigurat 2,9 milioane de euro. FCSB va primi, pentru câștigarea campionatului, de la Liga Profesionistă de Fotbal, 2.640.000 de euro. La acești bani, se adaugă 260.000 de euro, de la UEFA. Forul continental acordă această sumă sigură fiecărei campioane care nu se califică în grupele Champions League, Europa League sau Conference League. În plus, în conturile clubului vor fi mai mult ca sigur 5 milioane de euro din vânzarea lui Florinel Coman în zona arabă. Banii vor fi investiți în transferuri, patronul liderului anunțând că a pus ochii pe 7-8 jucători cu care să-și întărească echipa și să atace grupa Ligii Campionilor.

Paradoxal, Gigi Becali poate pierde mai mult decât în sezoanele în care nu a câștigat campionatul, având în vedere că vrea să investească masiv în lot, dar rezultatele nu sunt garantate. Totuși, e greu de crezut că nu va ajunge mai departe, având în vedere că, dacă trece de turul 1 preliminar din Liga Campionilor, are apoi backupul Europa League și Conference League. Să vedem de ce adversari ar putea da FCSB în tentativa de a ajunge cât mai sus în competițiile continentale.

Cap de serie în turul 1 preliminar

Trupa lui Elias Charalambous va intra în preliminariile Ligii Campionilor încă din turul 1. Va fi cap de serie în această rundă, astfel că posibilii adversari din această fază sunt accesibili, cei mai dificili fiind Dinamo Minsk din Belarus sau Celje din Slovenia. În urna echipelor care nu sunt capi de serie se mai află Panevezys (Lituania), Ordabassy (Kazahstan), Vikingur (Islanda), Virtus (San Marino), campioana din Luxemburg sau campioana din Gibraltar. Tragerea la sorţi pentru turul 1 este programată pe 18 iunie, iar meciurile vor avea loc pe 9/10 iulie şi 16/17 iulie. Dacă va pierde dubla, FCSB va merge în turul 2 al preliminariilor Conference League.

Probleme în turul 2

În turul doi, FCSB are șanse mici să fie cap de serie. Adversarii nu sunt de speriat, dar totuși sunt infinit mai puternici: printre numele importante din urna favoritelor vor fi Ludogoreț, campioana din Cehia, Ferencvaros sau Maccabi Tel Aviv. Dar există și nume mai slab cotate, ca APOEL Nicosia sau Rijeka.

Dacă va avea șansa să fie cap de serie, atunci FCSB are şanse mari să ajungă în turul următor, pentru că va avea parte de adversari modeşti, ca Petrocub (Moldova), The New Saints (Ţara Galilor) sau Klaksvik (Feroe), cu mențiunea că numele acestora se pot schimba în funcție de evoluțiile din campionatele respective. Tragerea la sorţi pentru turul 2 este programată pe 19 iunie, iar meciurile se vor desfășura pe 23/24 iulie şi 30/31 iulie. Eliminarea în această fază ar face ca FCSB să joace în turul 3 al preliminariilor Conference League.

FCSB poate fi cap de serie în turul 3

Dacă va avansa în turul 3, FCSB va avea şanse ceva mai mari să fie cap de serie, deşi în această fază a competiţiei vor rămâne doar învingătoarele din turul 2. Şi asta pentru că tragerea la sorţi pentru turul 3 este programată pe 22 iulie, înainte de desfăşurarea meciurilor din turul 2. Din acest motiv, FCSB va prelua coeficientul echipei pe care o va elimina şi ar putea prinde un loc în urna capilor de serie. Meciurile din această fază se desfășoară pe 6/7 august şi 13 august. Dacă pierde, FCSB merge în play-offul Europa League.

În play-off intră campioanele din Turcia, Elveţia, Ucraina şi Serbia

În play-off, ultimul tur înainte de grupe, vor mai rămâne cele 6 învingătoare din turul 3, plus campioanele din Turcia, Elveţia, Ucraina şi Serbia. Tragerea la sorţi va avea loc pe 5 august, înaintea meciurilor din turul 3, aşa că formaţiile cu coeficient mai mic care elimină o echipă mai bine clasată îi vor prelua acesteia coeficientul. Meciurile se joacă pe 20/21 august și 27/28 august. O eventuală eliminare în această fază ar însemna că FCSB merge în grupele Europa League.

Liga Campionilor devine XXL

Din ediția care va începe la vară, UEFA a decis să se treacă la un „sistem elvețian“, care oferă patru locuri în plus, ajungându-se la o serie unică XXL, cu 36 de echipe. Fiecare va juca, în prima fază, 8 meciuri cu 8 adversari diferiți (patru acasă, patru în deplasare), pe parcursul a 10 săptămâni. La sfârșitul fazei grupei, formațiile care ocupă locurile 1-8 se califică direct în „optimi“, iar pozițiile de la 9 la 24 intră în play-off, cele 8 câștigătoare atingând și ele „optimile“.

De-aici încolo se respectă traseul existent până în actuala ediție a Ligii, continuând cu „sferturi“. Cele mai bune patru formații se bat pentru trofeu într-un Final Four disputat într-un singur oraș, cu semifinale (manșă unică) și finală.

Echipa lui Gigi Becali nu a mai ajuns în grupele Champions League din sezonul 2013-2014. În grupele Europa League a jucat ultima dată în sezonul 2017-2018, iar în grupele Conference League a ajuns în sezonul 2022-2023.

Premii în Liga Campionilor

Fiecare fază a preliminariilor e recompensată cu 175.000 de euro.

Accederea în play-off e premiată cu 4,29 de milioane de euro.

Eliminarea din play-offul UCL și implicit calificarea în grupele Europa League e recompensată cu 4,31 milioane de euro.

Calificarea în grupa Ligii Campionilor e premiată direct cu 18,62 de milioane de euro.