Gigi Becali, dovezi științifice despre COVID: Avertismentul apocaliptic, lansat la televizor

Gigi Becali e omul extremelor! După calificarea în grupele Conference League, latifundiarul visa la grupele Ligii Campionilor. Apoi, când echipa sa s-a făcut de râs în a treia competiție europeană intercluburi, Becali a spus că are emoții și pentru play-off, în campionatul intern. Acum, după două victorii succesive în Superliga, patronul roș-albaștrilor e, din nou, în extaz.

Astăzi dimineață, într-o intervenție telefonică la postul Pro Arena, Becali a comentat situația FCSB-ului după victoria cu Petrolul (2-0). Și, la un moment dat, a sărit de la fotbal la COVID-19, în încercarea de a explica de ce fotbalistul său preferat, Andrei Cordea, a traversat, la un moment dat, o perioadă mai slabă. Sport.ro, site-ul canalului Pro Arena, a oferit declarațiile latifundiarului de la Pipera.

Ce a spus Gigi Becali?

*Cordea e demențial, ce să-i zic eu lui Cordea? El e Sfinxul. Ce pot să-i spun? Și fază de apărare, și unu contra unu, tot! N-ai ce. Spunea MM (n.r. – Mihai Stoica, manager FCSB) că, dacă îl vezi la antrenamente, zici că ăsta e devenit Messi, adică felul în care joacă unu contra unu.

*Eu aveam mare încredere în el (n.r. – Andrei Cordea). Știți că l-am tot ținut. Se spunea că pierde toate mingile, că ne distruge. Le-am zis: <<Băi, l-a distrus COVID-ul!>>, că te distuge COVID-ul! O să se termine COVID-ul și o să vedeți cine e Cordea. Lumea nu-și dă seama, COVID-ul a lucrat multă vreme. Un an, doi ani, la unii oameni poate și mai mult. Sunt dovezi științifice că îmbătrânește celula și scade durata de viață cu aproximativ 10 ani.

*Gata, ne-am apropiat de play-off, chiar și Hermannstadt va fi depășită. Chiar și Petrolul și Sepsi. Cred că putem să fim chiar pe locul 4 (n.r. – la finalul sezonului regulat). Aseară (n.r. – în meciul cu Petrolul) a fost bărbăție, dar până în minutul 70. De fapt, și de atunci, doar că n-a mai fost valoare. Păi, bă, când ai 2-0... Antrenorul trebuie să-i mai învețe un lucru pe jucătorii ăștia, să plimbe mingea.

*Eu nu dau voie la Petrolul sau la echipele mici - cu tot respectul - să mă domine pe mine. Niciodată, n-au voie. Trebuie să lucreze la asta. Nu s-a luat gol, e un lucru bun, dar la Steaua (n.r. - FCSB) n-are voie să se apropie adversarul de careu. Dacă iei gol, să iei din an în paște! N-are ce căuta acolo. De ce? Dacă mingea e numai la mine, cum să te apropii de careul meu? Asta e filosofia mea.

*Nicio echipă nu domină jocul cum am făcut-o noi în prima repriză. Două bare, ocazii peste ocazii, mingea numai la noi. Nimeni nu joacă cum jucăm noi. Asta e chestiune de valoare.

*Poate dacă nu-i odihneam (n.r. – pe titulari), băteam 5-0 Silkeborg. N-a fost o strategie bună. Mă refer la faptul că, atât timp cât am suferit o rușine, înseamnă că n-a fost o strategie bună. Noi nu putem să scăpăm de rușinea aia decât dacă dăm și noi 5, joi. Să știți că deplasarea e grea. O să jucăm cu toată echipa acum, dar suntem acasă. Ați văzut că tot timpul am sacrificat campionatul pentru cupele europene, dar oamenii să înțeleagă că am făcut asta când am putut. Acum a fost o situație grea.

*Nu e adevărat cu pleacă Dică. Dică trebuie să creeze relaţii de joc cu jucătorii.

*Ai văzut, Omrani, dacă are valoare? Şi-a creat repede relaţii de joc. Şi mai are loc să crească, e la 60% din potenţial. E prieten cu mingea, are valoare. Nu-l trădează mingea.

*Curățenia tot o fac! De ce o fac? Ca să rămână cine e puternic și cine poate juca la echipa asta. Nu contează, n-are rost să spun la cine voi renunța. La FCSB trebuie să ai bărbăție ca să joci. Bărbăția o verifici doar la mine în curte. Bărbăția ține de curaj.