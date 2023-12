FC Botoșani, numire disperată pentru funcția de antrenor: decizia anunțată oficial de Valeriu Iftime

Campionatul românesc se alege, periodic, cu niște epave fotbalistice. Adevărul a explicat această realitate aici, iar când ne uităm la situația celor de la FC Botoșani, ne convingem că această formație e aproape retrogradată, deși mai sunt multe partide de jucat.

În disperare de cauză, finanțatorul Valeriu Iftime a luat, totuși, decizia de a schimba antrenorul încă o dată. Pe finalul anului, de pregătirea lotului s-au ocupat Andrei Patache și Mihai Ciobanu. Acum, ei vor fi înlocuiți de Bogdan Andone (48 de ani), liber de contract. De când s-a apucat de antrenorat, Andone a fost la FCSB, Astra Giurgiu, Voluntari, Poli Timișoara și Apollon Limassol (Cipru). De la ultima grupare a plecat, în august 2023, cu următorul bilanț: 15 meciuri, 9 victorii, 2 remize, 4 înfrângeri. Golaveraj: 22-14. Valeriu Iftime a anunțat, potrivit Digi Sport, numirea lui Bogdan Andone în funcția de antrenor principal.

Ce a declarat Valeriu Iftime?

*Am discutat cu multe persoane, iar Bogdan Andone e antrenorul care va începe pregătirea cu echipa în 2024. Sper că am făcut alegerea cea mai bună la momentul în care ne aflăm. Are destulă experiență și toți cei cu care am vorbit mi-au spus lucruri încurajatoare despre dânsul.

*Situația la echipă ne obligă să facem și niște mutări în lot, dar deocamdată n-are sens să discutăm despre nume, chiar dacă, e adevărat, trebuie să ne mișcăm repede.

Superliga 2023-2024, etapa a 21-a (ultima din 2023)

FC U Craiova 1948 – Petrolul 2-0

Poli Iași – FCSB 1-3

UTA – Universitatea Craiova 2-2

Farul Constanța – Rapid 0-0

Hermannstadt – Sepsi 1-1

CFR Cluj – Universitatea Cluj 4-0

Oțelul Galați – Botoșani 0-2

Dinamo – Voluntari 1-0

Clasament

1. FCSB 21 13 5 3 38-20 44

2. CFR Cluj 21 10 6 5 37-21 36

3. Universitatea Craiova 21 9 7 5 31-23 34

4. Rapid 21 8 9 4 34-22 33

5. Sepsi 21 8 6 7 27-25 30

6. Farul Constanța 21 8 6 7 30-31 30

7. Hermannstadt 21 6 11 4 27-23 29

8. Universitatea Cluj 21 7 8 6 28-31 29

9. FC U Craiova 1948 21 8 3 10 33-33 27

10. Petrolul 21 5 12 4 22-22 27

11. Oțelul Galați 21 5 11 5 22-22 26

12. UTA 21 5 9 7 23-28 24

13. Voluntari 21 6 6 9 26-34 24

14. Poli Iași 21 5 8 8 25-31 23

15. Dinamo 21 4 4 13 13-31 16

16. Botoșani 21 1 9 11 20-39 12

*Locurile 1-6 intră în play-off (tur-retur, în total 10 etape).

*Locurile 7-16 vor continua în play-out (manșă unică, în total 9 etape).

*Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locurile 2 și 3 din play-off, în Europa Conference League.

*Locul 3 din play-off va juca baraj cu câștigătoarea barajului dintre locurile 1 și 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League.

*Locurile 9 și 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.