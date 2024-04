Dorinel Munteanu, antrenorul momentului, a scăpat de patima alcoolului: „Nu îmi venea să cred cum am ajuns”

Dorinel Munteanu este antrenorul momentului în fotbalul românesc, după ce a reușit să ducă Oțelul, o nou-promovată, în semifinalele Cupei României, după o victorie cu 1-0 pe terenul Universității Craiova.

Antrenorul care pregătește din 2021 formația gălățeană este un exemplu pentru cei care trec prin probleme. Fostul mare internațional a recunoscut, într-un interviu acordat gsp.ro, că a avut mari probleme cu alcoolul, dar a reușit să să ridice și să ajungă din nou pe val.

Alături i-au fost duhovnicul său și soția, Paulina, care lucrează ca director economic la Oțelul. „Mă uitam în oglindă și nu-mi venea să cred cum ajunsesem. Și într-o zi am spus Gata! Stop! Oprește-te! Nu a fost deloc ușor, dar am avut voință, ambiție, am avut-o și pe soția mea alături, la fel şi pe duhovnicul meu, părintele Crișan. Cu ajutorul lor am reușit.

S-a lăsat treptat, în câteva luni

Nu a fost nevoie să fac vreo cură de dezalcoolizare. Într-o zi am decis că nu mai vreau să duc acel gen de viață. Şi am luat-o pas cu pas, zi de zi. O perioadă mi-am propus să nu mai beau nimic până la prânz. Apoi să nu mai beau până la ora 15.00. Și tot așa, am tot împins autointerdicția până când, după câteva luni, am ajuns să nu mai beau deloc. În tot acest timp am reînceput să fac sport, să merg la sală, la alergare, împreună cu soția mea”, a declarat Dorinel Munteanu.

Cu Munti renăscut, Oțelul, revenită în prima ligă după 8 ani, e acum în ”careul de ași” în Cupa României, iar în Superliga e deocamdată fără emoții la retrogradare, după două victorii obținute în primele două etape din play-out.