Dorinel Munteanu, în război cu Adrian Mutu. „Ce să fac, atât îl duce capul”

Oţelul Galaţi a remizat, 1-1 pe terenul celor de FC Voluntari, la primul meci după cantonamentul de la Vatra Dornei, stagiu de pregătire care a fost criticat de oamenii de fotbal din România. Printre cei care l-au arătat cu degetul pe Dorinel Munteanu pentru metodele învechite de pregătire a fost și Adrian Mutu, care acum și-a primit replica.

Noul antrenor al lui CFR Cluj a fost luat la țintă de Dorinel Munteanu, care nu l-a menajat pe fostul său coleg de la echipa națională pentru declarațiile date în urmă cu câteva zile. „Trebuie să felicit echipa pentru că a făcut o partidă bună după această pauză controversată din punctul altora de vedere.

Generația nouă vs generația veche

Noi ştim foarte bine ce facem. La Vatra Dornei a fost o singură dată, după opt ore de mers cu autocarul, am scos echipa în parc să facem o alergare uşoară. Nu ne-am antrenat pe beton, cum au vorbit specialiştii. Colegii mei specialişti, care sunt mari antrenori şi preparatori fizici. Sigur, am făcut alergări în pantă, de-asta m-am dus la Vatra Dornei, nu este primul turneu montan al meu. Dacă mă duc la munte, normal că sunt mai multe pante, aşa că i-am pregătit foarte bine.

Eu nu am nimic cu Adrian, atât îl duce capul, ce să fac. Dacă el a zis aşa ceva despre mine… El e generaţia nouă. Noi suntem generaţia mai veche, am obţinut cele mai mari performanţe ca antrenori, ca jucători, pentru echipa naţională a României. De aceea ne iubeşte toată lumea. El e crescut în noua generaţie şi noua generaţie are altă părere despre noi. Dar tot pe teren se joacă, ne vom întâlni atunci”, a declarat Dorinel Munteanu după meci.