Luni, 27 Octombrie 2025
Adevărul
Dani Alves, transformare surprinzătoare. A devenit predicator, după ce a evitat închisoarea

Publicat:

Dani Alves a început o nouă etapă a vieții sale, după ce anul trecut a petrecut câteva luni în închisoare, fiind acuzat de agresiune sexuală într-un club de noapte din Barcelona. Fostul fotbalist a fost achitat, iar acum se dedică activităților religioase, încercând să se reinventeze și să se țină departe de controverse.

Dani Alves a început să se dedice credinței
Dani Alves, de la fotbal la biserică | FOTO Reuters

Pe rețelele de socializare, Alves își promovează frecvent noua misiune, postările sale fiind adesea însoțite de versete biblice. În descrierea de pe Instagram se autointitulează „discipol al lui Iisus Hristos”.

Recent, fostul jucător de la Barcelona a participat la un eveniment religios în biserica Elim din Girona, unde s-a implicat activ în discuțiile și predicile adresate participanților.

Un videoclip publicat duminică dimineață îl arată pe Dani Alves cântând și ridicând brațele în mijlocul mulțimii, în cadrul celui de-al treilea congres de tineret al bisericii Elim. Lăcașul de cult, condus de pastorul Jimmy Martin, organizează slujbe regulate în fiecare marți și duminică, precum și evenimente speciale pentru cei tineri, la care Dani Alves a fost invitat.

Declarații emoționante

Într-o intervenție în fața credincioșilor, Alves a vorbit despre credința sa și despre legătura pe care simte că o are cu Dumnezeu:

Trebuie să ai credință, eu sunt dovada acestui lucru. Ceea ce promite Dumnezeu, aceea împlinește. Acolo, înăuntru, am făcut un pact cu Dumnezeu: «Doamne, fac un pact cu tine».

Am spus: «Te voi sluji, dar tu ai grijă de casa mea, ai grijă de inimile acelor oameni care nu mă vor abandona». Pentru că iubirea înseamnă să iubești atunci când cineva nu merită, ceea ce a făcut Hristos pentru mine și pentru voi

Dani Alves: ”Domnul a murit pentru ca voi să fiți mântuiți”

Fostul jucător a spus că experiența sa religioasă l-a schimbat complet.

Domnul a murit pentru ca voi să fiți mântuiți și aceasta a fost iubirea pe care am simțit-o acolo, înăuntru. I-am spus: «Doamne, manifestă-ți iubirea în mine». Iar el mi-a răspuns: «Slujește-mă și eu voi avea grijă. Pentru că partea mea este deja făcută, dar partea ta depinde de tine».”

Evenimentul a fost surprins și distribuit de cei prezenți, imaginile devenind virale, în timp ce Alves a continuat să posteze mesaje biblice care reflectă apropierea sa de Dumnezeu.

Sport

