Fostul jucător al Barcelonei Dani Alves, achitat pentru acuzațiile de agresiune sexuală

Fostul jucător al Barcelonei Dani Alves a fost achitat în apel de către Curtea Superioară de Justiție a Cataloniei.

Dani Alves a fost achitat în apel, anulându-se astfel condamnarea de patru ani și jumătate de închisoare pentru agresiune sexuală, pronunțată în 2024 de Tribunalul din Barcelona. În urma recursului său, instanța a considerat că motivarea primei sentințe conține erori grave, potrivit AS.

Potrivit unei decizii unanime a Secției de Apel, instanța a subliniat că există „o serie de lacune, inexactități, inconsecvențe și contradicții cu privire la fapte, la aprecierea juridică și la consecințele acesteia”. De asemenea, s-a menționat că înregistrările video existente contrazic detaliile relatate de aceasta.

„Rezoluția atacată se referea la lipsa de credibilitate a mărturiei reclamantei în partea obiectiv verificabilă a poveștii deoarece se referă la evenimente despre care există o înregistrare video”, se arată în hotărârea instanței.

Decizia a fost luată și în contextul în care Parchetul a solicitat o pedeapsă mai severă, însă instanța a respins această cerere și a anulat măsurile asigurătorii impuse.

În urma acestui verdict, Dani Alves a fost achitat, iar măsurile financiare impuse au fost ridicate. De asemenea, instanța a dispus ca cheltuielile de judecată să fie acoperite din oficiu.

Cum a reacționat FC Barcelona și marturia victimei

După arestarea sa, clubul FC Barcelona i-a retras statutul de „legendă” al clubului, deși Dani Alves a fost unul dintre cei mai de succes fotbaliști din istoria echipei, câștigând 23 de trofee între 2008 și 2016.

Victima a relatat într-un interviu detalii șocante despre incidentul din noaptea de 31 decembrie 2022. Aceasta a descris cum a fost atrasă într-o toaletă de Dani Alves, unde ar fi fost agresată fizic.

„Am crezut că pot să vorbesc cu el și să aflu ce dorea, și nu m-am gândit la altceva. Am ajuns acolo, era o ușă, el a deschis-o, și am intrat. Când am pătruns în interior, am realizat în ce parte intrasem, m-am dat seama că era o toaletă mică, foarte, foarte mică. Cred că acolo a început șocul meu. Îmi amintesc că s-a aşezat şi am început să-i spun: «Trebuie să plec, trebuie să plec». Îmi amintesc că mi-a ridicat rochia şi mi-a făcut semn să mă aşez pe el. Şi a început să-mi spună o mulţime de lucruri. A insistat să îi spun lucruri şi din acel moment m-am împotrivit. M-a rănit la genunchi şi am sfârşit prin a mă răni. M-am tot îndepărtat, până când m-a apucat de gât şi a început să mă pălmuiască”, a povestit tânăra, citată de AS.

În acest context, deși cazul a provocat un val de controverse, verdictul din apel a schimbat soarta fostului jucător al Barcelonei, care acum se află în libertate provizorie, așteptând să vadă cum va reacționa clubul la decizia instanței.