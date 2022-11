Dan Petrescu se consideră cel mai potrivit antrenor pentru CFR Cluj, după calificarea din grupele Conference League

Dan Petrescu a vorbit la finalul partidei cu Balkani despre jocul echipei sale și calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală ale Conference League. Antrenorul clujenilor a afirmat că el este cel mai potrivit tehnician pentru CFR Cluj, fiindcă are rezultate în timp ce alții doar vorbesc.

"A fost un meci cu presiune numai pe noi, cei de la Ballkani nu aveau presiune. Ştiam cât de buni sunt, ce posesie fac, ştiu ce joc de atac au. Eu zic că am reuşit să îi blocăm, să nu îi lăsăm să aibă ocazii, cred că au avut doar un şut în repriza a doua. În schimb, noi am avut patru-cinci ocazii mari şi două penalty-uri ratate.

Dacă am fi pierdut sau am fi făcut egal, cred că acum eram toţi cu regrete mari aici. Sunt 14 meciuri în Europa, am pierdut pe teren până în minutul 90, doar cu Sivasspor. Nu e chiar aşa de rău. E clar că lumea dorea să câştigăm meciul cu cei din Armenia, dar după aceea a fost un parcurs fantastic, toţi jucătorii merită felicitaţi.

Am făcut 10 puncte în grupe şi când toată lumea striga pe aici, eu am spus să fiţi calmi, pentru că sunt antrenorul potrivit la locul potrivit. Asta e clar şi am demonstrat-o încă o dată.

Toţi vorbesc şi eu fac, asta e realitatea. Eu am demonstrat ce trebuia să demonstrez aici. Mă aşteptam însă să fiu susţinut în alte situaţii, dar sunt obişnuit. Nu e doar aici aşa, ăsta este fotbalul. Din păcate, dacă nu ai rezultate trei meciuri, aia e, dacă pierd trei meciuri la rând, e posibil să fiu din nou contestat. Ăsta este fotbalul, nu avem ce face, trebuie să mergem înainte", a declarat Petrescu în conferinţa de presă, potrivit Agerpres.

Petrescu i-a dedicat victoria mamei sale care și-a sărbătorit ziua joi, pe care a numit-o "cea mai fericită femeie din lume" pentru performanța obținută de fiul său.

"Vreau să dedic această victorie mamei mele, e ziua ei astăzi. Este cea mai fericită femeie din lume la ora asta. Nu ştiţi cât mă apreciază şi cât mă urmăreşte. De ziua ei mă gândeam că nu am cum să am aşa ghinion. M-am gândit şi la prietenul meu. Pisică şi-ar fi dorit să fie aici şi nu în ultimul rând la preşedintele Cristi Balaş, pentru că i-am făcut o nuntă fericită 100%. Cred că e cel mai fericit din lume. Are o singură problemă, eu nu merg la nuntă, aş fi vrut, dar nu merg, mă duc la studiat adversari, ăsta sunt eu", a mai spus Dan Petrescu.