Cupa Teleferic și-a anunțat câștigătorii după un weekend spectaculos la Poiana Brașov

Competiția „Cupa Teleferic la schi alpin”, ajunsă la cea de-a 6-a ediție, își numără câștigătorii. La start s-au aliniat circa 90 de schiori, fete si băieți din categoriile HC, U14 și U16. Premiile au cumulat 600 euro pentru fiecare categorie, respectiv 250 euro locul întâi, 200 de euro pentru al doilea loc și 150 de euro pentru locul al treilea.

„Cupa Teleferic este singura competiție de schi alpin din țara noastră care oferă copiilor şi juniorilor premii în bani, sume care sunt importante atât pentru ei, cât şi pentru cluburile la care se antrenează. Pentru anul viitor, dorim să oferim premii mai atractive, adică participanţii care vor termina în primele 6 sau 12 locuri la fiecare probă să beneficieze gratuit de două săptămâni de antrenament într-o ţară din Alpi. Sperăm ca astfel să atragem cât mai mulţi participanţi la această competiție”, a declarat Ștefan Țînț, inițiatorul competiției.

La rândul său, Dan Ghiță, organizator al Cupei Teleferic a declarat: „În acest an ne-am bucurat că am avut 90 de participanți, ne-am mai suprapus cu niște competiții internaționale și o parte dintre copii au fost plecați și acolo, însă chiar dacă am reușit să facem doar cursa de Slalom, jumătate din ceea ce ne-am propus, rezultatul este unul foarte bun și suntem încrezători că și anul viitor Cupa Teleferic va însemna ceva și în competițiile interne la schi alpin. A crescut constant numărul sponsorilor, al partenerilor noștri, ați văzut și voi sunt nume importante, companii importante din România și nu doar din România, sunt și companii internaționale care sunt alături de noi și care au făcut posibilă desfășurarea acestei Cupe la un standard superior, și la organizare dar și la partea de premii.(...) De la un moment dat au existat premii în bani în astfel de sporturi, dar au reînceput să existe pentru că organizatorul acestui eveniment, Grand Hotel Teleferic și-a dorit foarte mult ca acești copii minunați să fie și răsplătiți într-un fel și este o motivare superioară pentru ei. Nu se întâmplă acest lucru în România la acest moment și atunci ne-am dorit să facem ceva important pentru acești sportivi”.

Rezultatele remarcabile

La U14 fete, la proba Slalom, RAHAU Hanna Victoria s-a clasat pe primul loc, cu un timp de 1:22.03, în timp ce, la o diferență de 2:02 secunde, s-a clasat FEKETA Emma Roza, pentru ca al treilea loc să fie ocupat de RAB Ariana, care a înregistrat un scor de 1:24.88, 2:85 mai târziu.

La U14 băieți, tot la Slalom, primul loc a fost ocupat de către MITROIU Albert Vasile, cu un timp de 1:21:26, urmat de KELEMEN Gergo, la o diferență de 1.56 secunde, astfel încât al treilea loc să îi revină lui KELEMEN Gergo cu un timp de 1:25:92.

La HC – (n.r.: media de vârstă 14) fete, primul loc a fost ocupat de către MARIAN Ina Miruna de la școala Corona Brașov, cu un timp de 1:36:07, urmată la 4.78 secunde de IONESCU-VIMER Maria Carla, de la Carpați Sinaia, iar pe al treilea loc s-a calficat WEBER Andrea, tot de la Corona Brașov cu un punctaj de 1:43:00.

În timp ce, la HC băieți pe primul loc s-a situat MOACĂ David-Adrian de la CSS Sinaia, cu un timp de 1:26.50, IAMANDI Yanis Mihai, colegul său, ocupând cel de-al doilea loc, la o diferență de 3.14 secunde, cu un timp de 1:29.64. Iar pe cel de-al treilea loc s-a situat BANCOI Rareș Andrei, de la CCS CS CARPATI SINAIA, cu un timp de 1:34.80.

Primul loc la U16 fete a fost ocupat de către PASZKA Mikolt Anna de la CSM Corona Brașov, cu un timp de 1:16.04, urmată de către BALOGH Lorinc Abigel, de la CS NAGY NORBERT SCHI, la o diferență de 5:69 secunde, astfel încât pe al treilea loc să se poziționeze CS NAGY NORBERT SCHI, de la CSS MIERCUREA CIUC, cu un timp de 1:25.07.

La U 16 băieți, pe primul loc s-a situat PASTORCICI Mario Luca cu un timp de 1:14.49, pentru ca la o diferență de 1.26 secunde pe al doilea loc să se poziționeze OANCEA Darius George David de la CSS Sinaia cu un timp de OANCEA Darius George David, urmat de IONESCU Horatiu Tom, 1.63 secunde mai târziu, cu un timp de 1:16.12.

Teleferic Grand Hotel Poiana Brașov, dar și partenerii deveniți deja tradiționali, Mastercard, Husqvarna, BCR, Altex, Băneasa, Călimani, CEFIN TRUCKS, Stoica și Asociații, Omniasig și O’Fresh au făcut posibilă competiția „CUPA TELEFERIC LA SCHI ALPIN, care s-a desfășurat în perioada 25 – 26 ianuarie 2024, în Poiana Brașov. Competiția s-a adresat copiilor legitimați la cluburi sportive. Hotelul Teleferic a organizat acest concurs datorită creșterii interesului tinerilor sportivi (12- 16 ani) pentru schiul alpin. Pârtiile din Poiana Brașov au fost amenajate perfect pentru această pasiune a copiilor.