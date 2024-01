Cea mai importantă competiție de schi din România la nivel de copii și juniori

Joi și vineri, 25 și 26 ianuarie, Poiana Brașov găzduiește Cupa Teleferic, cea mai importantă competiție de schi alpin din România. Cum seniorii sunt destul de puțini, întrecerea e dedicată celor mici

Cea mai importantă competiție de schi din România este, în momentul de față, una dedicată copiilor și juniorilor. Cupa Teleferic se va desfășura în Poiana Brașov, în perioada 25-26 ianuarie, pe pârtia Lupului Superior.

„Anul trecut am avut conferința de presă, după cum își aduce aminte foarte bine toată lumea, și, după conferința de presă, într-o săptămână și ceva am avut vânt cald, precipitații sub formă de ploaie, cum spun meteorologii și, din păcate, zăpada ne-a jucat o festă. A fost un an trist pentru noi și, mai în glumă, mai în serios, ne-am rugat pentru 2024 și anul acesta, cu siguranță, pe 25-26 ianuarie avem Cupa Teleferic, un eveniment extrem de important pentru schiul alpin românesc”, a declarat Dan Ghiță, președintele comitetului de organizare a competiției.

Ajunsă la ediția cu numărul 6, întrecerea își propune, pe lângă competiția în sine și promovarea stațiunii Poiana Brașov. Ce înseamnă organizarea unei asemenea competiții în Poiana Brașov a dezvăluit organizatorul competiției, Ștefan Țânț.

„Asemenea competiții înseamnă foarte mult în promovarea stațiunii, dar pe plan intern, pentru că putem atrage iubitorii și pasionații schiului din România. Nu înseamnă mult pe plan internațional, dar suntem mulțumiți că am reușit să reînndoăm acest ciclu și să ne promovăm în țara noastră printr-un eveniment de copii și juniori”, a precizat Ștefan Țânț.

Premii importante pentru micii sportivi

Competiția reunește la start cei mai buni 100 de copii din România la categoriile HC, under 14 și under 16, la slalom și slalom uriaș, băieți și fete. Lucru mai rar întâlnit la întrecerile autohtone de acest nivel, premiile în bani vor fi destul de importante. Câștigătorii fiecărei categorii vor primi câte 1.200 de lei, locul al doilea câte 1.000 de lei, iar locul al treilea câte 800 de lei.

Un asemenea eveniment nu ar fi avut loc în Poiana Brașov dacă nu ar fi existat Ștefan Țânț, mare iubitor al schiului și un om care crede că România poate produce sportivi de mare performanță în acest domeniu, dacă se va munci și dacă vor exista asemenea întreceri în urma cărora sportivii au foarte mult de câștigat.

Problemele sunt destul de mari în momentul de față și este vorba în primul rând despre dorința copiilor de a face performanță în acest sport. Ștefan Țânț spune că a pus la dispoziție un cantonament gratuit pentru sportivi și abia în momentul în care microbuzul pleca spre aeroport a constatat că jumătate dintre cei care își câștigaseră locul în cantonamentul din Austria nu s-au prezentat.

Ștefan Țânț spune că, în schimb, competițiile sportive promovează cum nu se poate mai bine stațiunea în care au loc, mai ales în momentul în care acestea sunt internaționale. De altfel, chiar și competiția de acum din Poiana Brașov a existat o cerere de participare din partea sportivilor din Bulgaria, însă formatul în care era pregătită Cupa Teleferic nu a permis venirea vecinilor de la sud de Dunăre.