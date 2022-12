Cum a renăscut fotbalul marocan. Regele Mohammed și noua academie care a format generația de aur a africanilor

Marocul a oferit cea mai mare surpriză de la Campionatul Mondial din Qatar 2022, după ce a reușit să se califice între cele mai bune patru echipe din lume.

Fotbalul din Maroc a început să renască după ce regele Mohammed al VI-lea a înființat în 2010 o academie pentru copii și juniori, după modelul celor din Franța, scrie gsp.ro.

Astfel, la 12 ani distanță de la înființarea academiei, marocanii au reușit cea mai bună performanță pentru o echipă africană la un Campionat Mondial de fotbal.

„Să termini la egalitate cu Croaţia, să învingi Belgia, să învingi Canada, care este campioana Americii de Nord, să elimini Spania şi să învingi Portugalia nu este un miracol, este rezultatul muncii grele”, a declarat selecționerul Walid Regragui.

Proiectul a început cu o bază construită în orașul Sale, în apropierea capitalei Rabat, investiția fiind de circa 13 milioane de euro, mare parte fiind acoperită de regele Mohammed, iar circa 3 milioane de euro au venit din fonduri private.

„Fotbalul marocan este în stare de convalescență. Obiectivul academiei este să dea un nou impuls, concentrându-se pe talente în devenire", a declarat la startul proiectului directorul tehnic Nasser Larguet.

Rezultatele nu au întârziat să apară, iar patru jucători din academia regelui fac parte din naționala care a ajuns în semifinalele Campionatului Mondial din Qatar. Cel mai bun produs este Yousef En-Nesyri (25 de ani), atacantul Sevillei, care a reușit să marcheze în poarta Portugaliei și să o ducă pe Maroc în careul de ași.

Ceilalți trei sunt Nayef Aguerd (26 de ani), fundaș central transferat în iunie de la Rennes la West Ham (Anglia), Azzedine Ounahi (22 de ani), mijlocaș la Angers, și portarul de rezervă Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca), mai scrie gsp.ro.

„Acolo, se lucrează ca la cluburile europene, iar asta ne permite să economisim timp când ajungem în Europa. În Maroc, puține cluburi au structuri pentru tineri, în afară de FUS, care scoate jucători tineri. Avem totul pentru a ne îndeplini visurile. Am învățat multe și am făcut progrese. Înainte, jucam doar când aveam mingea. La academie am înțeles că trebuie să joc și fără minge și că trebuie să depun eforturi pentru echipă”, a declarat Azzedine Ouhani.

Investiția totală a marocanilor în baza de la academia regelui Mohammed al VI-lea a ajuns la peste 60 de milioane de euro.