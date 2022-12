Neymar, mesaj superb pentru selecționerul Tite: Ce a învățat de la antrenorul de 61 de ani

Pentru naționala Braziliei, dansurile și golurile s-au terminat, odată cu victoria categorică din optimi, cu Coreea de Sud, scor 4-1. Apoi, după duelul din sferturi, cu Croația (0-0 după timpul regulamentar, 1-1 după prelungiri și 2-4 după loviturile de departajare) au început să curgă lacrimile. Dar și mesajele lacrimogene!

În această categorie intră și postările lui Neymar (30 de ani). Care a fost printre cei mai afectați jucători brazilieni de eliminare, mai ales că, din cauza vârstei, prezența sa la Mondialul din 2026 e în „ceață“, în acest moment. După eșecul din Qatar, Neymar și-a înecat amarul în postările făcute pe rețelele de socializare. Iar aici, pe Instagram, a avut un mesaj și pentru selecționerul Tite (61 de an), care a demisionat din funcție după eliminarea de la CM 2022.

Tite a pregătit naționala Braziliei, între iunie 2016 – noiembrie 2022. În 81 de meciuri, ca selecționer, el a obținut 61 de victorii, 13 egaluri și 7 înfrângeri, golaveraj: 180-37. Sub comanda lui Tite, Brazilia a cucerit Copa America, ediția din 2019.

Ce a scris Neymar pe Instagram pentru Tite?

*Înainte să ne cunoaștem, am jucat unul împotriva celuilalt de multe ori. Și ghici ce? Am crezut că ești foarte enervant. Spun asta, pentru că îți puneai toți jucătorii să mă marcheze. Făceai totul ca să mă învingi și, cu toate astea, tot vorbeai urât despre mine. Dar destinul are simțul umorului, nu-i așa? Te-a pus pe tine selecționer și pe mine numărul 10.

*Știam că ești un antrenor bun, dar ești o persoană și mai bună. Vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce mi-ai arătat, pentru toate lucrurile pe care ni le-ai arătat...și au fost multe!

*Vei fi mereu unul dintre cei mai buni antrenori cu care am lucrat în carieră. Te voi lăuda mereu! Am trecut împreună prin momente frumoase, dar și prin clipe grele care dor. Și vor durea mult timp.

*Meritai această cupă! Cu toții o meritam pentru tot ce am făcut și pentru lucrurile la care am renunțat pentru a ne îndeplini marele vis. Dumnezeu n-a vrut să fie așa, dar trebuie să avem răbdare. Dumnezeu ne-a dat totul!

*Mulțumesc, domnule profesor Tite, pentru toate lecțiile... Și pentru o frază pe care nu o voi uita niciodată: «Mentalitate puternică». De asta avem nevoie acum! O îmbrățișare mare și mulțumesc pentru tot.

