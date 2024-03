Culisele scandalului-monstru dintre Djokovici și Ivanisevici. Motivul pentru care cei doi s-au despărțit

Apar noi detalii despre despărțirea dintre Novak Djokovici și Goran Ivanisevici, care a pus pe jar lumea tenisului. Cei doi s-ar fi certat rău la Indian Wells, croatul reproșându-i numărului unu mondial lipsa de implicare la antrenamente. Sârbul nu a putut trece peste acel moment și a decis să îl demită pe cel care i-a fost alături în ultimii 5 ani.

Numărul 1 mondial a anunțat miercuri că încheiat parteneriatul de succes cu antrenorul Goran Ivanisevici, chiar înainte de startul sezonului pe zgură. Croatul a fost alături de Novak Djokovici din 2019, timp în care sârbul a câştigat nouă titluri de Grand Slam. Deși comunicatul jucătorului a fost emoționant, acesta menționând că Goran îi va rămâne prieten pe viaţă, dar și că ”ajunsesem într-un punct în care eram extenuați unul de altul, e normal să apară o astfel de stare după o colaborare de peste 5 ani", Andy Roddick nu crede că despărţirea s-a produs atât de calm pe cât a încercat Djokovici să susţină.

"Am fost surprins. Jucătorii nu caută să facă schimbări în martie sau aprilie. Trebuie să fi fost un eveniment special pentru ca asta să se întâmple acum", a explicat fostul număr unu mondial în podcastul pe care îl realizează. Iar reputatul comentator Craig Shapiro a confirmat cele spuse de Roddick, susținând că înainte de meciul pierdut cu italianul, la Indian Wells, Nole și Goran au fost protagoniștii unor momente tensionate. Nemulțumit de gradul de implicare al elevului său la antrenamente, croatul i-a reproșat acest lucru.

O echipă horror

"Mi s-a spus că totul s-a prăbușit oficial după o mare ceartă pe tema efortului depus de Novak Djokovici la Indian Wells", a anunțat Saphiro. Semnale ale rupturii dintre cei doi campioni au mai existat și în trecut. De pildă, la Australian Open 2024, în timpul semifinalei dintre sârb și un alt italian, Jannick Sinner, Nole și-a vărsat toată furia pe propria echipă. "Nu sunteți normali", a fost auzit spunând Novak Djokovici, care a mai strigat: "Cât de slabi sunteți... de groază! Horror, horror, toți de acolo!", referindu-se la membrii echipei sale.

Sârbul își caută acum un nou antrenor, dar a lăsat deschisă și posibilitatea de a merge singur la turnee, susținând că are suficientă experiență încât să se descurce singur. "Încă nu știu ce antrenor voi avea sau dacă voi avea un antrenor. Am avut antrenori de când am fost copil, acum încerc să simt singur ce am nevoie, cu ce sunt cel mai confortabil. Vă voi informa în cazul în care cineva se alătură echipei mele", a spus Djokovici, citat de tennismajors.com.