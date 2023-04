Condiția lui Zinedine Zidane ca să preia PSG. Superstarul care trebuie dat afară

Zinedine Zidane e favorit să-i ia locul lui Christophe Galtier la PSG, în caz că actualul antrenor va fi demis de gruparea pariziană. Și sunt șanse mari ca Galtier să fie nevoit să plece, având ultimatul să câștige următoarele două partide, după ce a pierdut contra lui Rennes și Lyon în campionat.

Zidane, în prezent liber de contract, ar fi dispus s-o preia pe PSG, deși varianta de backup și pentru Real Madrid în cazul în care Carlo Ancelotti nu își îndeplinește obiectivele. Mundo Deportivo susține că Zidane, care este pe lista lui PSG de mai multă vreme, a pus mai multe condiții șefilor lui PSG, printre care să plece Neymar!

Zizou consideră că brazilianul, capricios și indisciplinat, i-ar face numai probleme dacă ar rămâne. Însă condiția principală ca Zidane să înceapă negocierile cu campioana Franței este ca Christophe Galtier să părăsească pe PSG.

După eliminarea suferită în Liga Campionilor, 0-1 și 0-2 cu Bayern, în „optimi", PSG a pierdut ultimele două partide în campionat, singur obiectiv realizabil în acest sezon.

Zidane mai are și varianta unei întoarceri la Real Madrid, acolo unde Carlo Ancelotti are probleme. Cum în campionat Los Blancos nu-i mai pot ajunge pe rivalii de la Barcelona, singura performanță care îi va salva scaunul va fi finala Ligii Campionilor. Altfel, Ancelotti va părăsi gruparea madrilenă și are varianta naționalei Braziliei.