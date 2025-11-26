search
Campionatul Mondial feminin de handbal: România - Croația, joi (ora 19:00). Ce post TV transmite meciurile tricolorelor

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Campionatului Mondial feminin de handbal din Olanda și din Germania, care are loc în perioada 26 noiembrie-14 decembrie, începe mâine, în a doua zi de competiție, pentru tricolore. Naționala României demarează contra unui adversar la îndemână, Croația, de la ora 19:00 (în direct la Digi Sport 2).

Lotul României deplasat la turneul final mondial FOTO frh.ro
Lotul României deplasat la turneul final mondial FOTO frh.ro

Va urma, sâmbătă, duelul cu Japonia (ora 19:00), iar luni, 1 decembrie, este programat jocul contra Danemarcei (ora 21:30). Partidele naționalei vor fi transmise pe canalele Digi Sport. România va disputa toate meciurile din Grupa A în Ahoy Arena din Rotterdam. Echipa se prezintă la turneul final cu un antrenor nou. Florentin Pera a demisionat cu circa două luni înainte de startul Campionatului Mondial și a lăsat echipa în aer. Noul selecționer chemat să facă minuni este Ovidiu Mihăilă.

Într-un interviu difuzat pe pagina de Facebook a FRH, tehnicianul a mutat presiunea rezultatelor în spatele jucătoarelor. „Cred că responsabilitatea va conta foarte mult. Motivația va exista cu siguranță, pentru că le cunosc și își doresc foarte mult. Și nu în ultimul rând, echilibrul care îți dă o liniște interioară, să poți să te exprimi la adevărata ta valoare. Toate aceste elemente fac parte din procesul de pregătire a jocurilor care vor urma la Campionatul Mondial”, a declarat Mihăilă.

Nelipsite de la competiția supremă

Antrenorul consideră că selecționata României a făcut un salt de calitate în ultimul timp. „În primul rând am progresat la capitolul încredere și maturitate, și în jocurile din ultimii doi-trei ani am văzut acest progres. Și sper ca de la zi la zi să ne maturizăm și mai mult, să fim mai responsabili, astfel încât să putem gestiona situațiile dificile din timpul jocului. Jucătoarele cu experiență și-au arătat această maturitate în competițiile europene pe care le-au avut în această ultimă perioadă, în care au avut evoluții foarte bune, iar jucătoarele tinere, care fac parte și ele din aceste echipe angrenate în competițiile europene, au demonstrat că au această calitate și capacitate de a face handbal la un nivel bun de performanță. Dinamica lor a crescut foarte mult datorită jocurilor din competițiile europene, care te obligă să fii la un astfel de ritm și de nivel”, a mai spus Ovidiu Mihăilă. România a participat la toate edițiile Campionatului Mondial feminin de handbal, iar în 2023, la ultima ediție, s-a clasat pe locul 12.

Trei jucătoare naturalizate

Federația Română de Handbal a anunțat, marți, lotul cu care echipa națională va aborda Campionatul Mondial. Toate cele 18 jucătoare aflate sub comanda selecționerului Ovidiu Mihăilă evoluează în Liga Florilor, trei dintre ele fiind naturalizate (Dumanska, Skrobic și Elghaoui). România nu are o vedetă în lotul deplasat la Mondiale, după ce Cristina Neagu a renunțat la handbal. Are însă nume sonore, precum Yuliya Dumanska, care a făcut de atâtea ori minuni între buturi. Liderul echipei pare să fie Cristina Laslo, jucătoarea formației Gloria Bistrița. Surpriza neplăcută este absența Bincăi Bazaliu, iar una dintre noutățile remarcabile este Maryia Skrobic, interul stânga de la Rapid, proaspăt naturalizată. În atac, tricolorele mizează mult pe Sorina Grozav, de la Corona Brașov, fostă la Rapid. Naționala merge la turneul final după ce tocmai a câștigat Trofeul Carpați cu victorii pe linie. A învins Austria, Portugalia și Cehia. Lotul deplasat în Olanda este identic cu cel folosit la Trofeul Carpați.

Programul României la Campionatul Mondial

27 noiembrie, România - Croația (ora 19:00)

29 noiembrie, România - Japonia (ora 19:00)

1 decembrie, Danemarca - România (ora 21:30)

Lotul României pentru Campionatul Mondial

Portari: Yuliya Dumanska (CS Minaur Baia Mare), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila);

Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (CS Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București);

Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița);

Interi: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maria Skrobic (CS Rapid București), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova);

Centri: Rebeca Necula (SCM Râmnicu Vâlcea), Alisa Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Cristina Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița);

Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (CSM Slatina), Asma Elghaoui (SCM Râmnicu Vâlcea).

