Bianca Andreescu și Emma Răducanu, coșmar în America: fostele campioane de la US Open, bătute în turul I

Canadianca Bianca Andreescu (24 de ani, 167 WTA) şi britanica Emma Răducanu (21 de ani, 72 WTA), ambele foste campioane la US Open, au fost eliminate din primul tur la ediţia din acest an a turneului de Mare Şlem de la New York, în urma meciurilor disputate marţi.

Andreescu, învingătoare la Flushing Meadows în 2019, s-a înclinat în trei seturi, 7-6 (7/5), 2-6, 4-6 în faţa italiencei Jasmine Paolini, favorita numărul 5. Potrivit Agerpres, jucătoarea de tenis de origine română a fost mai combativă în primul set pe care l-a câştigat la tiebreak, dar le-a pierdut pe următoarele două, părăsind pentru prima oară turneul american în primul tur, în patru participări.

Răducanu, câştigătoarea trofeului la US Open în 2021, a fost eliminată tot în trei seturi, 1-6, 6-3, 4-6, de americanca Sofia Kenin care are, la rândul ei, un trofeu de Grand Slam în palmares, cucerit în 2020 la Australian Open. Kenin s-a impus în 2 ore şi 11 minute şi o va avea ca adversară în turul secund pe compatriota sa Jessica Pegula, favorita numărul şase, care a dispus cu 6-4, 6-3 de americanca Shelby Rogers.

Osaka - Ostapenko, meci incendiar

Tott marţi, japoneza Naomi Osaka, fostă numărul unu mondial, a obţinut prima sa victorie după patru ani şi jumătate în faţa unei jucătoare din Top 10 WTA, învingând-o cu 6-3, 6-2 pe letona Jelena Ostapenko.

Poloneza Iga Swiatek, liderul autoritar al clasamentului WTA, a învins-o în două seturi, 6-4, 7-6 (8/6) pe Kamilla Rahimova din Rusia, iar în turul secund o va înfrunta pe japoneza Ena Shibahara.

Rezultate - turul 1:

Elisabetta Cocciaretto (Italia) - Katerina Baindl (Ucraina) 6-3, 6-0

Anastasia Pavliucenkova (Rusia/N.25) - Taylah Preston (Australia) 6-2, 6-0

Mirra Andreeva (Rusia/N.21) - Maria Camila Osorio (Columbia) 6-2, 7-6 (7/4)

Ashlyn Krueger (SUA) - Zhang Shuai (China) 0-6, 6-1, 7-5

Marie Bouzkova (Cehia) - Eva Lys (Germania) 6-2, 1-6, 7-5

Liudmila Samsonova (Rusia/N.16) - Wang Qiang (China) 6-2, 7-5

Caroline Dolehide (SUA) - Danielle Collins (SUA/N.11) 1-6, 7-5, 6-4

Sara Errani (Italia) - Cristina Bucşa (Spania) 3-6, 6-0, 6-4

Clara Tauson (Danemarca) - Anna Karolina Schmiedlova (Slovacia) 1-6, 7-6 (7/5), 6-2

Diana Şnaider (Rusia/N.18) - Nadia Podoroska (Argentina) 6-0, 6-1

Katie Boulter (Marea Britanie/N.31) - Aliaksandra Sasnovici (Belarus) 5-7, 6-2, 6-1

Jessica Bouzas (Spania) - Petra Martic (Croaţia) 6-3, 6-0

Sofia Kenin (SUA) - Emma Răducanu (Marea Britanie) 6-1, 3-6, 6-4

Jessica Pegula (SUA/N.6) - Shelby Rogers (SUA) 6-4, 6-3

Elena Rîbakina (Kazahstan/N.4) - Destanee Aiava (Australia) 6-1, 7-6 (7/1)

Jessika Ponchet (Franţa) - Zheng Saisai (China) 6-4, 6-1

Caroline Wozniacki (Danemarca) - Nao Hibino (Japonia) 6-0, 6-1

Renata Zarazua (Mexic) - Caroline Garcia (Franţa/N.28) 6-1, 6-4

Beatriz Haddad Maia (Brazilia/N.22) - Elina Avanesian (Armenia) 4-6, 6-0, 6-2

Sara Sorribes Tormo (Spania) - Alexa Noel (SUA) 6-1, 6-3

Anna Bondar (Ungaria) - Bernarda Pera (SUA) 6-3, 3-6, 6-3

Anna Kalinskaia (Rusia/N.15) - Lauren Davis (SUA) 6-2, 6-2

Naomi Osaka (Japonia) - Jelena Ostapenko (Letonia/N.10) 6-3, 6-2

Karolina Muchova (Cehia) - Katie Volynets (SUA) 6-3, 7-5

Varvara Lepchenko (SUA) - Brenda Fruhvirtova (Cehia) 2-1 (abandon Fruhvirtova)

Anastasia Potapova (Rusia) - Leylah Fernandez (Canada/N.23) 2-6, 6-4, 7-5

Iulia Putinţeva (Kazahstan/N.30) - Linda Noskova (Cehia) 7-6 (7/3), 6-4

Wang Xinyu (China) - Arina Rodionova (Australia) 3-6, 6-4, 6-1

Karolina Pliskova (Cehia) - Mayar Sherif (Egipt) 6-3, 0-6, 7-5

Jasmine Paolini (Italia/N.5) - Bianca Andreescu (Canada) 6-7 (5/7), 6-2, 6-4

Iga Swiatek (Polonia/N.1) - Kamilla Rahimova (Rusia) 6-4, 7-6 (8/6)

Ena Shibahara (Japonia) - Daria Saville (Aaustralia) 6-3, 4-6, 7-6 (10/6)