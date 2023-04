Bayern, reacție după atacul rasial la Upamecano: Detaliile unui episod deosebit de grav

Bayern Munchen a condamnat insultele rasiste care i-au fost adresate fundaşului său, Dayot Upamecano, după înfrângerea cu 3-0 în faţa lui Manchester City, de marţi seara, de pe Etihad Stadium, în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, scrie DPA.

O greşeală gravă a lui Upamecano i-a oferit lui City posibilitatea de a înscrie al doilea gol al partidei, în minutul 70. După meci, pe reţelele de socializare, Upamecano a primit insulte rasiale din partea fanilor lui Bayern.

"Toţi cei de la Bayern condamnăm rasismul în cei mai categorici termeni posibili! Întregul club este alături de tine, Upa", a scris Bayern Munchen pe contul său de Instagram. Antrenorul Thomas Tuchel a salutat personalitatea jucătorilor lui Bayern Munchen, dar a apreciat că rezultatul nu descrie desfăşurarea meciului pierdut în faţa lui Manchester City (0-3), în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal.

"Eu consider că rezultatul nu descrie povestea acestui meci. Provocarea (în retur) va fi să ne concentrăm pe ce am făcut bine. Am jucat cu personalitate, cu curaj şi cu multă calitate", a spus tehnicianul german. "În repriza secundă, timp de 20-25 de minute, am fi putut schimba dinamica, dar nu am reuşit să înscriem. Un gol ne-ar fi dat un imbold de încredere'', a mai spus Tuchel.

Antrenorul lui Bayern a comentat şi greşeala făcută de fundaşul francez Dayot Upamecano din care a venit al doilea gol al lui Manchester City: ''A venit după o eroare individuală, pe o indecizie, fiind sancţionată dur. Suntem la cel mai înalt nivel în fotbalul mondial, nu i-o reproşăm, nu suntem furioşi pe el, dar este o greşeală care niciodată nu trebuie să se întâmple la acest nivel, în acea zonă a terenului, cred că va învăţa din acest lucru".

Manchester City a făcut un pas mare spre semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, marţi seara, după ce a învins-o pe Bayern Munchen cu scorul de 3-0 (1-0), pe Etihad Stadium, în prima manşă a sferturilor de finală. Campioana Angliei a câştigat prin golurile marcate de Rodri (27), Bernardo Silva (70) şi Erling Haaland (76), obţinând a zecea sa victorie consecutivă pe teren propriu în toate competiţiile.

În min. 70, Upamecano a pierdut mingea în faţa propriului careu, Haaland a centrat foarte bine, iar Bernardo Silva a reluat în poartă cu capul. Manşa secundă va avea loc pe 19 aprilie, la Munchen, iar învingătoarea va juca în penultimul act cu Real Madrid sau Chelsea.