Guardiola, „distrus“ după City – Bayern: Declarația cu care a surprins după o victorie uriașă

Antrenorul Pep Guadiola a declarat că este "distrus emoţional" după meciul câştigat de echipa sa, Manchester City, în faţa fostei sale formaţii, Bayern Munchen, marţi seară pe Etihad Stadium, în prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal (scor 3-0).

"Timp de 50-60 de minute a fost un joc foarte strâns. În unele momente au fost mai buni decât noi. Am marcat prin Rodri, dar nu i-am putut controla pe spaţii mici, cu Musiala şi Gnabry. La începutul reprizei secunde, ei şi-au creat cele mai bune ocazii, dar am făcut câteva corecţii şi am marcat trei goluri magnifice. Pentru retur, mă aştept la orice. Într-un meci totul este posibil. Jucătorii de pe teren şi de pe marginea terenului au văzut prestaţia lui Bayern, nu trebuie să-i avertizez. Sunt cu adevărat foarte buni, meciurilor lor din grupă şi până acum au fost excelente în Europa, ştim că această echipă este specială. Pentru a elimina acest gen de echipă, trebuie să joci două meciuri bune, nu doar unul. Acest meci nu a fost deloc uşor. Din punct de vedere emoţional, sunt distrus, am îmbătrânit cu zece ani astăzi. Acum trebuie să mă odihnesc, avem o zi de repaus şi va trebui să pregătim partida cu Leicester. Vom merge la Munchen pentru a marca şi a câştiga meciul, nu pentru a ne apăra avantajul", a declarat Guardiola.

Manchester City s-a impus în partida de marţi prin golurile marcate de Rodri (27), Bernardo Silva (70) şi Erling Haaland (76), obţinând a zecea sa victorie consecutivă pe teren propriu în toate competiţiile. Manşa secundă va avea loc pe 19 aprilie, la Munchen, iar învingătoarea va juca în penultimul act cu Real Madrid sau Chelsea.

Programul complet al săptămânii europene:

Liga Campionilor, sferturi, marți

*Benfica – Inter Milano 0-2

*Manchester City – Bayern Munchen 3-0

Meciurile retur sunt programate pentru 19 aprilie.

Miercuri

*Real Madrid – Chelsea 22.00

*AC Milan – Napoli 22.00

Meciurile retur sunt programate pentru 18 aprilie.

Liga Europa, sferturi, joi

*Feyenoord – AS Roma 19.45

*Manchester United – Sevilla 22.00

*Juventus – Sporting Lisabona 22.00

*Leverkusen - Union Saint-Gilloise 22.00

Meciurile retur sunt programate pentru 20 aprilie.

Conference League, sferturi, joi

*Gent – West Ham 19.45

*Lech Poznan – Fiorentina 22.00

*Anderlecht – AZ Alkmaar 22.00

*Basel – Nice 22.00

Meciurile retur sunt programate pentru 20 aprilie.