Andrei Rațiu, ridicat în slăvi. Poate juca titular la Barcelona și la naționala Spaniei

Fostul antrenor Ioan Andone, 65, stabilit în Spania și cu un trecut de jucător la Elche în sezonul 1990-1991, după șapte ani petrecuți la Dinamo, susține că Andrei Rațiu, 26 de ani, este starul naționalei.

Fundaşul dreapta este pe buzele celor de la Barcelona, în condițiile în care Rayo Vallecano i-a stabilit o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro, suma pe care Radu Drăgușin s-a transferat de la Genoa la Tottenham.

„Ando” este convins că Andrei Rațiu ar fi fost titular la campioana EURO 2024, dacă era spaniol. „Eu îl văd jucând acolo. Kounde e un fundaș central reprofilat pe acea poziție, nu ajută echipa pe atac. Un jucător ca Rațiu, cu ceea ce arată în joc și cu filosofia de joc a Barcelonei, îl văd integrându-se acolo.

Chiar dacă nu va juca în prima lună, primele două sau trei, va intra în competiție pentru postul respectiv. Îl văd acolo. Crede-mă, toată lumea în Spania vorbește despre el. Dacă era spaniol, juca titular în naționala Spaniei, ce naiba! Are explozie, are tot ce vrei. Are viteză", a declarat Ioan Andone, conform GSP.

Deşi au trecut 28 de etape în La Liga, formația internaționalului român continuă să fie aproape de locurile de cupe europene. În acest moment, Rayo Vallecano ocupă poziția a 9-a, cu 37 de puncte, la şapte în spatele lui Betis, aflată pe locul al 6-lea.

Înainte să ajungă la Rayo Vallecano, Andrei Rațiu a mai evoluat la Villareal C, Villareal B, Villareal, ADO Den Haag și Huesca, iar pentru naționala României a înregistrat 29 de meciuri și un gol.