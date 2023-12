Tom Wilkinson, actorul din "Full Monty", s-a stins din viață la 75 de ani: A murit subit acasă

Actorul britanic Tom Wilkinson, cunoscut pentru filme precum The Full Monty, Shakespeare In Love și The Best Exotic Marigold Hotel, a murit subit la vârsta de 75 de ani. Decesul său a fost confirmat de agentul său, în numele familiei actorului.

Wilkinson a câștigat un premiu Bafta pentru filmul The Full Monty din 1997 și a reluat rolul lui Gerald atunci când seria de streaming Disney+ a revizitat personajele 26 de ani mai târziu, scrie BBC.

Cu un total de peste 130 de credite de film și televiziune, Wilkinson s-a simțit la fel de bine în drame de epocă precum Sense and Sensibility din 1995 și Belle din 2013, dar și în roluri de geniu criminal în filme precum Rush Hour, alături de Jackie Chan în 1998, sau RocknRolla al lui Guy Ritchie în 2008.

De asemenea, a obținut un premiu Emmy pentru interpretarea personajului politic american Benjamin Franklin în miniseria John Adams din 2008 și o nominalizare la Emmy în rolul lui Joe, tatăl lui John F. Kennedy, în The Kennedys. A jucat rolul președintelui Lyndon B Johnson în filmul Selma din 2014 și a apărut în The Grand Budapest Hotel și Girl with a Pearl Earring.

"Familia cere intimitate în acest moment"

Moartea sa a fost confirmată într-o declarație împărtășită de agentul său în numele familiei sale.

"Cu mare tristețe, familia lui Tom Wilkinson anunță că acesta a murit subit acasă, pe 30 decembrie. Soția și familia sa au fost alături de el", se arată în declarație.

"Familia cere intimitate în acest moment".

Wilkinson a fost, potrivit Enciclopediei Filmului Britanic, "o vedetă cu un dar remarcabil - unul printre multe altele - pentru a transmite durerea interioară".

La 18 ani și-a găsit vocația

Născut în Leeds, s-a mutat în Canada și apoi în Cornwall în copilărie, dar și-a găsit vocația la vârsta de 18 ani, când i s-a cerut să regizeze o piesă de teatru.

"Pentru prima dată în viața mea, am început să fac ceva ce știam cum să fac", a spus el.

"Mi-am dat seama că nu erau neapărat doar acești tipi din clasa de mijloc din sud care ajungeau să fie actori; ar putea fi, eventual, oameni ca mine. Și odată ce am știut, nu m-am răzgândit niciodată".

A urmat cursurile Academiei Regale de Artă Dramatică (Rada) înainte de a urma calea bine cunoscută spre teatru și televiziune. În 1986, a obținut primul său rol important pe ecran în miniseria First Among Equals, bazată pe romanul de succes al lui Jeffrey Archer.

Alături de el a jucat Diana Hardcastle. Cuplul s-a căsătorit în 1988 și a continuat să joace, de asemenea, rolul soțului și soției în The Kennedys, în 2011, și în filmul de acțiune Good People, în 2014. Cuplul are două fiice, Alice și Molly.

Când l-a interpretat pe Pecksniff în Martin Chuzzlewit pentru BBC în 1994, Wilkinson a spus: "M-am uitat la el și m-am gândit: "Nu se poate mai bine de atât". A ieșit exact așa cum am vrut să iasă. A câștigat câteva premii și m-am gândit că pot juca, fără îndoială."

Filmul cu cele mai mari încasări de până atunci

Trei ani mai târziu, a fost distribuit în rolul unui fost maistru de fabrică care se alătură colegilor de muncă șomeri pentru a organiza un spectacol de striptease în The Full Monty.

"Mi s-a oferit simultan rolul principal într-un serial TV și un posibil rol într-un film cu buget redus", a declarat el pentru The Guardian.

"Îmi amintesc că l-am sunat pe un prieten și mi-a spus: "Ia televizorul, ia televizorul". Dar nu i-am urmat sfatul, iar televizorul s-a dovedit a fi o porcărie".

Între timp, filmul cu buget redus s-a dovedit a fi filmul britanic cu cele mai mari încasări de până atunci și i-a dus cariera la un nou nivel pe ambele părți ale Atlanticului.

Wilkinson a fost foarte bine primit de critici pentru drama domestică americană "In the Bedroom" din 2001 a lui Todd Field, în care a jucat rolul unui tată îndurerat. A fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun actor.

A sperat că filmul va face două lucruri pentru el, a spus el mai târziu. "Unu, [să demonstreze] că pot juca rolul principal într-un film. Doi, că pot juca un rol principal american. Și a făcut ambele lucruri".

Două nominalizări la Oscar

Actorul a obținut cea de-a doua nominalizare la Oscar pentru rolul secundar din thrillerul Michael Clayton, realizat de Tony Gilroy în 2007, cu George Clooney.

Wilkinson a mai jucat în Batman Begins, The Patriot, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, The Gathering Storm, Black Knight, Valkyrie, The Lone Ranger și Denial.

De asemenea, a dat voce vulpii în adaptarea TV a best-seller-ului pentru copii The Gruffalo.

Agentul său Lou Coulson l-a descris în interviuri ca fiind "unul dintre cei mai buni".

În afara ecranului, Wilkinson era cunoscut pentru faptul că era un om cu picioarele pe pământ. El a declarat într-un interviu: "Îmi place să merg la Waitrose și să nu fiu recunoscut".

În cadrul ceremoniei de Anul Nou 2005, Wilkinson a fost numit Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic (OBE) pentru servicii aduse teatrului.