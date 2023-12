Ștefan Hrușcă, omul care petrece Crăciunul colindând: „În copilărie, la Ieud, satul în care am văzut lumina zilei, ne bucuram cu foarte puţin“ VIDEO

Artistul al cărui nume este sinonim cu colinda a mărturisit că, în copilărie, se bucurau de sărbătorile de iarnă cu foarte puțin și este trist când vede cum tradiția se pierde de la an la an.

Ştefan Hruşcă s-a născut la 8 decembrie 1957, în localitatea Ieud din judeţul Maramureş. S-a îndrăgostit de muzica folk în perioada în care era elev la Liceul Pedagogic din Sighetu Marmaţiei, unde studia vioara.

A început să studieze chitara la început autodidact, apoi cu un profesor. Traseul artistic al lui Ştefan Hruşcă a început în 1981, odată cu debutul în Cenaclul Flacăra, în acea perioadă fiind profesor la Şcoala nr. 1 din Borşa. După debutul în Cenaclu, a devenit membru permanent al acestuia, lansând multe melodii îndrăgite de public, între care binecunoscuta ''Rugă pentru părinţi'', care i-a marcat destinul de folkist.

Cu Cenaclul Flacăra a susţinut, în perioada 1981-1984, peste o mie de spectacole în toată ţara. În 1984 a părăsit Cenaclul, deja obţinuse Marele Premiu al Muzicii Folk (1982), Premiul pentru Creaţie (1983), Premiul pentru întreaga activitate (1984), potrivit site-ului http://www.bestmusic.ro.

Între melodiile care l-au făcut cunoscut de numără ''Copacul îndrăgostit'', ''Vara promisă'', ''Ochii tăi'', ''Urare pentru îndrăgostiţi'', ''Balada unui fost soldat'', ''Nunta de flori'', ''Numai noaptea'', ''Ninge la fereastră'', ''O singură speranţă'', ''Frunze'', ''Tu, Ardeal'', ''Steaguri albe'', ''Fluturele nopţii''.

Ştefan Hruşcă a susţinut primele concerte pe continentul Nord American în 1990, iar la sfârşitul aceluiaşi an a lansat primul album de "Colinde". Casa de discuri Electrecord i-a acordat în 1991 premiul Discul de Aur pentru cele mai multe albume vândute ("Colinde I").

La sfârşitul anului 1991, s-a stabilit în Toronto, Canada. După doi ani, în 1993, a apărut al doilea disc de colinde, "La săvârşitu' Lumii", pentru care a obţinut încă un Disc de Aur, scrie Agerpres.

Într-un interviu acordat cotidianului Adevărul, Ștefan Hrușcă mărturisea: „O agitaţie există la orice sărbătoare, iar dacă vrei să petreci cu familia trebuie să-ţi umpli cămara, e adevărat. Dar cred că în ultima vreme se exagerează. -Mi-aduc aminte că, în copilărie, la Ieud, satul în care am văzut lumina zilei, ne bucuram cu foarte puţin. Era mai simplu pe-atunci, simţeai o bucurie mult mai mare pentru acel puţin pe care îl aveai pe masă. Te hrăneai cu bucurie, cu sinceritate, cu un cuvânt bun. Nu era fuga asta după lucrurile materiale. Da, sunt necesare, dar câteodată pare că vrem să epatăm cu asta. Cred că fiecare român ar trebui să simtă aşa cum o făceau străbunii noştri, pe vremuri: să fie mai curat, mai aplecat spre bine, spre frumos, spre firesc. Pe vremuri, ne mulţumeam cu puţin, acum am uitat să ne comportăm firesc... Nu ştiu dacă e bine ce se întâmplă azi cu omenirea“.

Întrebat cum își petrece Crăciunul, artistul a răspuns: „Colindând. Câţiva ani am fost împreună cu ai mei, în jurul mesei. Acum doi ani, am petrecut o noapte de Crăciun ca în copilărie. Am fost cu o grămadă de prieteni şi de rude la Ieud, am colindat două nopţi la rând, iar în ziua de Crăciun am cântat în faţa bisericii, pentru consătenii mei“.

Ștefan Hrușcă a revenit anul trecut în România după trei ani de pauză, pentru turneul național de colinde. Anul acesta, el va susţine două reprezentaţii ale concertului său de colinde, în cadrul Turneului Naţional de Colinde - Ştefan Hruşcă 2023, pe 18 decembrie, pe scena Sălii „Ion Caramitru" a Teatrului Naţional „I.L. Caragiale". Spectacolele din Capitală vor avea loc de la orele 17,00 şi 20,00.

Pe lângă reprezentaţiile din Bucureşti, turneul va cuprinde concerte pe 11 decembrie, la Opera Naţională Română din Timişoara, 12 decembrie - Casa de Cultură a Sindicatelor din Satu Mare, 13 decembrie - ATP Tech Center din Baia Mare, 14 decembrie - Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău, 17 decembrie - Teatrul "Maior Gheorghe Pastia" din Focşani, 19 decembrie - Teatrul "Sică Alexandrescu" din Braşov, 20 decembrie - Opera Naţională Română de la Iaşi, 21 decembrie - Casa de Cultură a Sindicatelor din Suceava, şi 22 decembrie - Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca.