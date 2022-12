Smiley, Alina Ceușan și Alex Velea, printre vedetele care donează obiecte pentru o licitație caritabilă de Crăciun

Peste 20 de vedete și persoane publice susțin elevii care devin antreprenori pentru o zi la târguri de Crăciun. Banii vor fi donați pentru reparații în 25 de școli din țară.

În cadrul campaniei „Salvează o școală“, pe 16 decembrie, sute de copii se transformă în eroi pentru școala lor, alături de Organizația Narada.

Smiley, Feli, Marius Moga, Antonia, Selly, Randi, Edward Sanda, Cleopatra Stratan, WRS, Alex Velea, Cosmin Savu, Olimpia Melinte, Daddy Cool, Alina Ceușan, Irina SSW (Deaconescu), Bogdan Ioan, Eugenia Nicolae, Roxana Hulpe, Aluziva, Răzvan Munteanu și scriitorii Camelia Cavadia, Iv cel Naiv, Remus Boldea se alătură micilor întreprinzători, donând obiecte care vor fi licitate la târguri pentru a aduna fonduri destinate reparațiilor școlilor.

Organizația Narada lansează campania „Salvează o școală“ și se implică să ajute 25 de școli din țară, care au listat alerte pe HartaEdu cu nevoia soluționării unei urgențe legate de siguranța copiilor în clase, să demareze acțiuni importante și strângeri de fonduri pentru rezolvarea acestora. Sub motto-ul #EokSăFacemNoi, Narada aduce împreună comunități, mediul privat și personalități publice pentru a fi parte și a susține o acțiune pe cât de importantă, pe atât de urgentă: infrastructura inadecvată și chiar periculoasă în care învață nu mai puțin de 1,2 milioane de copii din România.

Astfel, pe 16 decembrie, 25 de școli vor organiza simultan târguri de Crăciun pentru care elevii vor confecționa obiecte pe care le vor scoate la vânzare pentru membrii comunității locale. Foarte multe persoane publice, influenceri, actori, muzicieni, scriitori, au acceptat provocarea de a fi alături de micii antreprenori în această primă experiență a lor în business. Artiști și persoane publice au acceptat invitația de a deveni ambasadori și de a reprezenta o școală cât mai apropiată de orașul sau județul lor natal, alăturându-se astfel campaniei.

Aceștia vor dona pentru târgul de Crăciun un obiect drag lor, cu autograf, ce va putea fi licitat și își vor îndemna comunitățile din mediul online, prin intermediul rețelelor sociale, să participe și să susțină inițiativele elevilor. Cu sumele obținute, școlile vor obține fonduri necesare să rezolve problema cu care se confruntă școala respectivă.

Prin acest mecanism de autofinanțare, Narada ajută școlile nu doar să strângă fonduri, ci inclusiv să își dezvolte o gândire antreprenorială, să fie independente și să strângă bani, să construiască propriul lor mecanism de finanțare a alertei. „Desigur că ar fi ideal să avem un buget de învățământ care să aducă școlile din România la standardele acestui secol, la standardele la care ne dorim să ne educăm copiii. Însă nu este cazul, dimpotrivă: lipsa de finanțare este în continuare unul din cele mai mari blocaje în evoluția educației. La Narada, am învățat că e ok să facem noi, e ok să mobilizăm societatea și resursele disponibile pentru a adresa provocările din educație“, a declarat Raluca Jianu, CEO Narada.