Prinţul William a dezvăluit că a plâns când verişoara lui Zara Tindall a câştigat un concurs de echitaţie

Prinţul William al Marii Britanii a dezvăluit că singura dată când a plâns în timp ce se uita la o competiţie sportivă a fost atunci când verişoara lui Zara Tindall a câştigat un concurs de echitaţie, relatează duminică dpa.

William a declarat în podcastul „The Good, The Bad, And The Rugby” - care este găzduit de soţul Zarei, Mike - că a urmărit momentul pe telefon în timp ce se afla în drumeţie în Exmoor, potrivit Agerpres.

„Singura dată când am plâns în timp ce mă uitam la sport a fost când a câştigat Zara, cred că a fost campionatul european”, a spus el.

„Mă aflam în drumeţie în Exmoor atunci. Eram toţi strânşi în jurul telefonului, priveam. Ea era acolo, plângea, drapelul se ridica. Am fost rupt în bucăţi”, a mai spus prinţul de Wales.

Zara Tindall a câştigat două medalii de aur atât la individual, cât şi pe echipe cu calul ei Toytown la Campionatul European Eventing de la Blenheim în 2005.

Ea a câştigat, de asemenea, medalii de aur şi argint la Jocurile Mondiale Ecvestre din 2006 şi o medalie de argint pe echipe la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012.