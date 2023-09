De ce Prințul William, Kate Middleton și copiii lor poartă mereu albastru? Misterul din spatele ținutelor familiei regale britanice

Familia regală britanică, în special Prințul William, Kate Middleton și copiii lor, preferă culoarea albastru în ceea ce privește vestimentația, ceea ce reflectă nu doar estetica, ci și valorile de calm, responsabilitate și patriotism, subliniind tradiția și continuitatea monarhiei în societate.

→ Imaginea 1/78: Kate Middleton. Sursa foto: adevărul arhivă

De-a lungul anilor, culoarea albastră a devenit omniprezentă în garderoba familiei regale britanice. Descoperiți semnificația din spatele acestei alegeri și impactul său asupra percepției publice.

Sub lupa opiniei publice, fiecare detaliu al aparițiilor publice ale familiei regale britanice este analizat, fie că este vorba de o rochie, un pantof sau chiar o culoare. Când vine vorba de familia Prințului William și a Prințesei Kate Middleton, nimeni nu poate trece cu vederea afinitatea lor pentru nuanțele de albastru, mai ales că și cei trei copii ai lor sunt îmbrăcați, deseori, în ținute albastre.

Albastrul: O alegere deliberată sau o simplă coincidență în familia regală britanică?

La o primă vedere, poți crede că este pur și simplu o alegere estetică. Culoarea albastră pare roială și elegantă. Totuși, având în vedere că familia regală britanică este cunoscută pentru tendința de a folosi vestimentația ca o formă de comunicare, în funcție de evenimentele în care sunt implicați, aparițiile lor par să fie a fi mai mult decât o simplă preferință pentru această culoare.

De-a lungul anilor, felicitările festive, portretele de aniversare și chiar evenimentele publice au pus în evidență această afinitate pentru albastru. Prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis au apărut frecvent în ținute albastre.

De fapt, albastrul este atât de prezent în vestimentația lor încât a devenit aproape o semnătură regală. Acest lucru ne face să ne întrebăm: ce semnificație are această culoare pentru cei din interiorul Palatului Buckingham?

Albastrul reprezintă calmul, responsabilitatea și patriotismul în familia regală

Când Kate Middleton și-a făcut debutul ca viitoare mireasă regală, ea a purtat o rochie albastră pentru a se potrivi cu inelul de logodnă cu safire al prințesei Diana. Acest moment nu a fost doar o prezentare a viitoarei ducese, ci și o declarație subtilă legată de legătura pe care o avea cu familia regală și cu tradiția acesteia.

Dincolo de estetic, teoria culorilor ne spune că albastrul evocă sentimente de calm, de încredere și responsabilitate. Aceasta face din albastru alegerea perfectă pentru o familie care reprezintă monarhia și continuitatea într-o lume în schimbare. De asemenea, nu trebuie să uităm că albastrul este una dintre culorile steagului britanic, Union Jack, transmițând astfel un subtil sentiment de patriotism.

Elizabeth Holmes, autoarea bestsellerului New York Times, HRH: So Many Thoughts on Royal Style, menționa că vestimentația regală transmite de fiecare dată un mesaj. Când aceasta alegere vestimentară repetată este observată, mesajul devine clar: familia regală britanică este un simbol de stabilitate, continuitate și, într-o oarecare măsură, de naționalism.

Așadar, alegerea familiei regale britanice de a purta nuanțe de albastru nu este o pură coincidență sau preferință estetică. Este o reflecție a valorilor, a tradiției și a rolului lor în societate. Într-o lume în care imaginea este totul, albastrul nu este doar o culoare, este o declarație.