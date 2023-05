Motivul pentru care Cristi Chivu a fost agresiv. „Colegii au sunat-o pe soția mea”

Fostul internațional Cristi Chivu (42 de ani), în prezent antrenor la echipa de tineret a lui Inter, a vorbit în presa italiană despre cel mai greu moment din cariera sa, accidentarea la cap suferită în ianuarie 2010.

După acel incident, Cristi Chivu a avut o schimbare de comportament vizibilă, care i-a fost provocată de tratamentul urmat.

„La două luni și jumătate de la accident, m-am întors pe teren cu toate fricile mele. Sufeream când jucam. Toate lucrurile prin care am trecut după accident, cu toate medicamentele luate, m-au făcut să fac anumite lucruri care nu mă caracterizează.

Cum ar fi gesturile obscene făcute după meciul de Cupă cu Roma, pumnul dat lui Marco Rossi, cearta cu Rafa Benitez. Nimeni nu știe că am luat niște medicamente care au înlăturat toate filtrele.

Îmi aduc aminte, colegii mei au sunat-o pe soția mea acasă să o întrebe dacă totul este bine, dacă sunt agresiv acasă, dacă ridicam mâna la ea.

Asta vreau să clarific, pentru că atunci am fost judecat pentru că m-am dus la Roma să fac acele gesturi obscene. Lovirea cu pumnul lui Marco Rossi a fost ca un prim instinct animal, dar există un motiv: dintoina. Ar fi trebuit să le iau două luni, dar le-am luat timp de nouă luni. Am vrut s-o spun”, a mărturisit Cristi Chivu pentru Corrierre Dello Sport Italia.

În același timp, Cristi Chivu numește ziua accidentului drept cea a ”renașterii” sale.

„A fost ziua renașterii mele. Nu a fost deloc un moment ușor de gestionat. Am fost norocos. A fost foarte aproape, puteam să ajung să nu mai pot vorbi și să nu-mi mai mișc o parte a corpului. Zilele de convaleșcență, miile de întrebări pe care mi le-am pus, incertitudinile.

Sunt norocos că sunt un om normal. Din fericire, încă sunt în viață”, a declarat Cristi Chivu.