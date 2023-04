Gazzetta delo Sport: Veste colosală. Chivu este favorit pentru înlocuirea lui Inzaghi, la Inter

În cazul unui rezultat slab la Lisabona, Inter ar putea renunța la actualul antrenor, Simone Inzaghi. Patru nume mari se află între variantele care l-ar putea înlocui, conform Gazzetta delo Sport.

A zecea înfrângere în 28 de zile de campionat, perspectiva de a nu intra în primele patru echipe în campionat și coșmarul de a trăi un final de sezon cu aceleași rezultate ca luna trecută, determină conducerea Inter să reflecteze nu numai asupra viitorului, ci și asupra prezentului, în sensul de a-l mai păstra sau nu pe Simone Inzaghi pe banca nerazzurri. Speranța conducerii lui Inter este ca actualul antrenor al echipei milaneze să inverseze definitiv cursul din ultimele partide și să ofere marți la Torino, în prima manșă a semifinalelor Cupei Italiei o victorie împotriva lui Juventus, dar toate indiciile din ultimele săptămâni nu sunt deloc favorabile unei astfel de evoluții. Prin urmare, șefii lui Inter, pe lângă căutarea unui nume care să-l înlocuiască pe actualul antrenor al echipei, par a avea în vizor și un plan de urgență care să fie implementat între cele două meciuri din sferturile de finală ale Ligii Campionilor sau după cel de-al doilea meci, împotriva lui Benfica, în cazul eliminării din competiția europeană, încercând să salveze ceea ce mai poate fi salvat din acest final de sezon fotbalistic.

„Având în vedere că în acest moment Marotta, Ausilio și Baccin sunt nedumeriți de întorsătura pe care a luat-o situația, de repetarea anumitor greșeli, în atac și în apărare, de atitudinile greșite pe teren și de lipsa de reacție de fiecare datî când echipa merge slab, directorii trebuie să ia atitudine,” scriu cei de la Gazzetta delo Sport. Marotta, Ausilio și Baccin speră că la Torino „ceva” va apărea în atitudinea și evoluția echipei, exact ca pe 3 aprilie 2022 când declarația semnată de Calhanoglu a încheiat un moment delicat și a dat impuls echipei spre o finală importantă (dar fără Scudetto. . .), ei trebuie să reflecteze la ce să facă dacă există cât mai multe rezultate negative în următoarele trei jocuri. Jucând la fiecare trei zile, e greu să te gândești la schimbarea antrenorului, cel puțin înainte de prima manșă cu Benfica de marți 11 aprilie. Dacă, în schimb, lucrurile merg prost (sau foarte prost) la Da Luz, e imposibil pentru conducerea Interului să nu încerce să prevină un cutremur în avans. Ar putea fi singura modalitate de a readuce barca pe linia de plutire.

Se vorbește în acest context de un „ferryman”, un antrenor care să îndrume pe Lautaro și coechipierii săi până la finalul sezonului: Chivu, antrenorul de la Inter Primavera, este o opțiune. Cambiasso o alta. Zenga ar fi o soluție dictată mai ales de dragostea lui pentru Inter. Dar ar fi și el de acord să se implice pentru o mână de meciuri fără a avea certitudini despre rămânerea în 2023-24? De aceea, încheierea anului 2022-23 cu Inzaghi pe bancă ar fi cea mai simplă soluție. Dar următoarele 270 de minute vor decide.

La acest moment, Simone are posibilitatea de a se menține la Inter doar terminând cu echipa în primele patru din Serie A și ajungând în finala Ligii Campionilor de la Istanbul. În caz contrar, drumul său și cel al lui Inter se vor despărți cu un an înainte de expirarea contractului. Marele favorit pentru a conduce nerazzurri anul viitor este Roberto De Zerbi, sub contract cu Brighton: este favoritul lui Marotta, Ausilio și Baccin. Acesta din urmă a lucrat deja cu Roberto la Palermo, în timp ce directorul sportiv testase terenul după plecarea lui Conte, când De Zerbi a semnat cu Şahtior. Pentru a-l elibera pe brescian, trebuie plătită o penalizare clubului englez.

Alte soluții? Thiago Motta, care încă nu și-a reînnoit până în 2025 cu Bologna.

Antonio Conte este o garanție, un câștigător în serie, dar după despărțirea din 2021 se poate întoarce cu adevărat la Pinetina? Apoi, după două sezoane de tensiuni cu conducerea (încă prezentă), nu a acceptat reducerea salariului cerută de companie și și-a luat rămas bun încasând o indemnizație brută de 14,5 milioane de euro (indemnizație de concediere).

Și apoi mai există și varianta Simeone, dar numai dacă argentinianul reziliază contractul cu Atletico Madrid. The Cholo nu a ascuns niciodată dorința de a conduce Inter, dar cu siguranță nu cu salariul său actual de 22 de milioane de euro net...