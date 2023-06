Johnny Depp împlinește 60 de ani. Cum gestionează acuzațiile de violenţă conjugală: „Adevărul este adevărul”

Actorul Johnny Depp împlinește vineri 60 de ani. Cu o carieră în care a câştigat 81 de premii de specialitate şi a primit alte 154 de nominalizări, starul american are de gestionat în prezent acuzații grave de violență conjugală.

S-a născut la 9 iunie 1963, în Owensboro, statul american Kentucky, potrivit imdb. A renunţat la şcoală când avea 15 ani şi a început să se implice în diferite trupe de muzică.

Nicolas Cage l-a sfătuit să facă actorie

În cursul unei vizite în Los Angeles, l-a întâlnit pe actorul Nicolas Cage, cel care i-a recomandat să se orienteze spre actorie și a schimbat direcția. A debutat în pelicula „A Nightmare on Elm Street'' (1984).

În 1987, a jucat în seria televizată „21 Jump Street'', iar în anii 1990, după numeroase roluri în diferite filme cu teme dedicate tinerilor, a început colaborarea cu regizorul Tim Burton, interpretând rolul principal în pelicula „Edward Scissorhands'' (1990). Succesul filmului l-a propulsat pe o nişă a cinematografiei, actorul selectând roluri care surprindeau criticii şi publicul, scrie Agerpres.

A obținut rolul principal în producţia ''Ed Wood'' (1994) și a jucat în 1997 în „Donnie Brasco'', alături de Al Pacino. În 1998, a apărut în distribuţia filmului „Fear and Loathing in Las Vegas'', în regia lui Terry Gilliam. În 1999, a jucat în pelicula „The Astronaut's Wife'' şi apoi în „Sleepy Hollow".

De-a lungul carierei, a interpretat numeroase personaje, printre care şi Fred Abberline din producţia „From Hell'', din 2001. A jucat apoi în „Once Upon a Time in Mexico'', în 2003, an în care a început și periplul său pe marile ecrane cu franciza „Pirates of the Caribbean'', primul film din serie fiind blockbusterul „The Curse of the Black Pearl''. Grație succesului filmului primește o nominalizarea la Oscar.

Personajul principal în „Secret Window'' (2004), o adaptare a nuvelei lui Stephen King, rolul din „Finding Neverland'' (2004), care i-a adus o nouă nominalizare la Oscar şi premiul BAFTA pentru cel mai bun actor, dar și interpretarea din producţia „The Libertine'' (2004) i-au sporit celebritatea.

Peste 80 de premii importante

„Charlie and the Chocolate Factory'' (2005),„Alice in Wonderland'' (2010) şi „Dark Shadows'' (2012) sunt alte proiecte comune ale lui Johnny Depp cu Tim Burton. Pentru rolul principal din „Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street'', în regia lui Tim Burton, primeşte încă o nominalizare la Oscar, potrivit Imdb

A adunat în palmares 81 de premii de specialitate şi a primit alte 154 de nominalizări, potrivit aceleiași surse.

Acuzaţii de violenţă conjugală

Interzis pe platourile de filmare americane de la procesele cu fosta lui soţie Amber Heard, pe fundalul unor acuzaţii de violenţă conjugală, Johnny Depp a revenit în luna mai a acestui an pe covorul roşu, la Cannes, alături de echipa filmului „Jeanne du Barry”, proiectat în deschiderea festivalului.

„Sunt oameni care vor să creadă ceea ce vor să creadă, dar adevărul este adevărul. (...) Majoritatea a lucrurilor pe care le-aţi citit în ultimii cinci, şase ani sunt o ficţiune oribilă”, a spus actorul în timpul unei conferinţe de presă dedicată lungmetrajului realizat de cineasta franceză Maiwenn, în care joacă rolul lui Ludovic al XV-lea, potrivit AFP, citată de Agerpres.