Katie Price „a fentat” audierea în procesul de faliment de la Înalta Curte pentru a pleca în Cipru cu iubitul ei. Ce scuză a găsit

Katie Price ar fi lipsit vineri de la o audiere în instanță pentru că a decis să plece în vacanță cu iubitul ei, JJ Slater.

Fostul fotomodel glamour, în vârstă de 45 de ani, a fost declarată în faliment pentru a doua oară după ce nu a reușit să plătească peste 750.000 de lire sterline impozite neplătite - și acum riscă să-și piardă casa dacă HMRC nu poate recupera banii, potrivit dailymail.co.uk.

Ea urma să depună astăzi, la Înalta Curte, mărturie cu privire la finanțele sale. Cu toate acestea, la începutul ședinței, avocații au declarat că Price le-a spus în ultimul moment că nu poate participa din cauza unor probleme de sănătate. Un judecător a descris această scuză ca fiind „slabă”.

Potrivit The Sun, Katie a părăsit Marea Britanie și a fost văzută la aeroport împreună cu JJ, starul din Married At First Sight.

O sursă a declarat: „Katie și JJ sunt în vacanță în Cipru. Au fost văzuți la aeroport arătând foarte îndrăgostiți înainte de a pleca împreună”.

Vedeta de reality-show se confruntă acum cu arestarea de către poliție după ce nu s-a prezentat la o audiere în instanță în legătură cu falimentul ei.

Asistentul personal al lui Katie a trimis către instanță o declarație a unui consultant psihiatru care a spus că aceasta suferă de anxietate și depresie, precum și de alte probleme care îi afectează sănătatea mintală.

Avocații pentru administratorii primului faliment al lui Katie au cerut judecătorului să ordone prezența acesteia la o viitoare audiere și au spus că ar trebui să fie „înștiințată” că ar putea fi arestată dacă nu se prezintă.

Judecătorul Mark Mullen, de la Insolvency and Companies Court, a declarat că scrisori „la fel de scurte'”au fost trimise înainte de audieri anterioare, la care Price, de asemenea, nu a participat.

Deși a descris instanța ca fiind „înțelegătoare” față de persoanele cu probleme de sănătate, el a spus: „Există un model constant de amânări de ultim moment care sunt solicitate pe baza unor dovezi medicale insuficiente. Nu se poate permite ca acest lucru să se prelungească pe o bază atât de nesatisfăcătoare”.

Judecătorul Mullen a ordonat ca Katie să se prezinte la următoarea audiere, cu excepția cazului în care a prezentat o scuză rezonabilă, și să furnizeze informații medicale pentru a se putea face ajustări care să îi „faciliteze” depunerea mărturiei.

El a declarat: „Este un fapt că cei care nu se prezintă fără o scuză rezonabilă la examenele publice sunt susceptibili de a fi arestați. Este important ca doamna Price să nu-și facă iluzii că, la fel ca orice alt falit, se așteaptă ca ea să se prezinte, cu excepția cazului în care există motive rezonabile pentru care ar trebui să fie scutită”.

Alex Reid, fostul partener al lui Katie, a fost prezent la audiere. Fostul fotomodel glamour îi datorează 250.000 de lire sterline, plus cheltuielile de judecată, în urma unei hotărâri judecătorești din 2019.

Katie ar fi împărtășit videoclipuri și fotografii cu caracter sexual ale fostului luptător în cușcă, în vârstă de 48 de ani. Alex și-a dat în judecată fosta soție pentru „distribuirea de informații private - unele de natură sexuală”, despre care a spus că „i-a încălcat dreptul la intimitate”.

Luna trecută, un judecător de la Înalta Curte a decis ca aceasta să fie declarată în faliment după ce un oficial de la HMRC a declarat că nu a plătit niciun ban datorat și nici nu a răspuns la nicio corespondență de când a fost solicitată pentru impozitul neplătit anul trecut.

Acesta este al doilea faliment cu care se confruntă Katie, ea fiind urmărită de creditori pentru o plată de 3,2 milioane de lire sterline în urma falimentului companiei sale Jordan Trading Ltd, care vinde parfumuri și produse cosmetice.

Judecătorul Sebastion Prentis, care se află la High Court Rolls Building, a declarat că Katie a primit o petiție pe 27 noiembrie 2023 cu o cerere de 761.994,05 lire sterline.

Suma este compusă din impozitul neplătit din autoevaluarea veniturilor ei din perioada 2020-2022, precum și din penalități și suprataxă.

Judecătorul a spus că ea datorează, de asemenea, 140.000 de lire sterline din TVA neplătită și a adăugat: „Ca și în cazul impozitului neplătit, nicio plată nu a fost făcută”.

Katie a dezvăluit anterior că nu s-a simțit capabilă să se prezinte la tribunal pentru a discuta despre finanțele sale.

Vorbind în exclusivitate pentru podcastul de comedie al Mail, luna trecută, ea a spus: „Pur și simplu nu pot face față să merg la tribunal. Din punct de vedere mental, nu pot să o fac”.