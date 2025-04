Kanye West, mărturisire scandaloasă: susține că a avut o relație incestuoasă cu vărul său pe când erau copii

Rapperul Kanye West, în vârstă de 47 de ani, a susținut, pe platforma X, că a avut o relație incestuoasă cu vărul său, în timp ce lansa un fragment dintr-un videoclip pentru noul cântec intitulat „Verișori” („Cousins”).

Acesta a spus că a avut o relație cu vărul său, de sex masculin, pe când erau copii.

„Acest cântec se numește «COUSINS» și este vorba despre vărul meu care este închis pe viață pentru că a ucis o femeie însărcinată, la câțiva ani după ce i-am spus că nu ne vom mai «uita împreună la reviste obscene»”, le-a spus Kanye Omari West, cunoscut și ca „Ye”, urmăritorilor săi.

Acesta susține că, în copilăria sa, a găsit „revistele obscene” în dulapul mamei sale, Donda West, și apoi a început să facă împreună cu verișorul său ceea ce a văzut în imagini.

„Poate că în mintea mea egocentrică am simțit că este vina mea că i-am arătat acele reviste obscene când avea 6 ani și apoi am reprodus ceea ce am văzut”, a scris acesta pe X.

Atât Kanye, cât și fosta sa soție, Kim Kardashian, au vorbit în trecut despre vărul respectiv.

În timp ce îl susținea pe președintele Trump, înainte de primul său mandat, Kanye i-a spus prezentatorului TV Jimmy Kimmel în august 2018: „Vărul meu este închis pentru crimă și îl iubesc. El a făcut un lucru rău, dar eu încă îl iubesc".

Recent, Kanye West a stârnit un nou val de controverse după un interviu în care a vorbit despre fosta sa soție, Kim Kardashian, și relația cu cei patru copii ai lor. Acesta a afirmat că regretă faptul că a avut copii cu Kim Kardashian.

„A fost greșeala mea. După primele două luni cu ea, mi-am dat seama că nu vreau să am copii cu această persoană, dar nu asta a fost voia lui Dumnezeu”, a spus el.

West a continuat să se plângă de lipsa controlului asupra copiilor săi, susținând că nu are drepturi egale asupra imaginii și influenței acestora. „Cum să fie custodie comună dacă eu nu am un cuvânt de spus? Copiii mei sunt celebrități și eu nu am niciun cuvânt de spus. Această femeie albă și familia ei au controlul asupra acestor copii negri extrem de influenți, care sunt pe jumătate copiii lui Ye”, a declarat artistul.