Dinu Maxer rupe tăcerea după divorț. „Ne-am iubit mult. Nu ne-am certat, ne-am despărțit!”

Dinu Maxer (49 de ani) a dezvăluit adevărul despre divorțul de Deea Maxer, în emisiunea lui Cristi Brancu, de la Prima TV. Hârtiile de divorț au fost semnate, în cursul zilei de marți, la notar, unde cei doi s-au înțeles și asupra partajului.

„Lumea a început cu tot felul de aberații. Deea a ales calea tăcerii și m-a delegat pe mine să vorbesc despre adevăr. E altceva decât ce am văzut la părinții mei, care s-au despărțit.

Ieri am semnat actele de divorț! Noi nu ne-am certat, noi ne-am despărțit! Am divorțat la notar, am făcut și partajul. Nu a fost ușor în cuplul nostru, noi ne-am iubit mult, a primat fidelitatea, sinceritatea și așa am fost până am depus actele de divorț”, a povestit Dinu Maxer, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Cei doi au anunțat printr-o postare în social media că pun punct mariajului, după o relație de 18 ani, fără să dezvăluie motivele pentru care se despart. Deea și Dinu Maxer au împreună doi copii, Andreas (11 ani) și Maysa (3 ani).