Actorul Andrei Aradits a divorțat după 17 ani de căsnicie: „E în India, face yoga de 6 luni”

Andrei Aradits a dezvăluit în cadrul podcastului „Vorba lu’ Jorge” că a divorțat după 17 ani de mariaj. Mama copilului său, Andreea, este de șase luni în India pentru a face yoga, iar fiul lor a rămas cu actorul.

Cunoscutul actor a afirmat că a petrecut sărbătorile de iarnă împreună cu fiul său, Eric.

„Am divorțat. Pe 13 sau pe 15 martie e înfățișarea. E în India de vreo 6 luni, face yoga. Doar eu cu el (n.red. Eric) suntem.

Eric a fost nasol o perioadă. Ultimul lucru de care îmi era teamă e că are Bacul acum și mă gândeam că eu, în locul lui, aș fi folosit scuza asta. E mai deștept de atât… și am stat de vorbă cu el și a zis: «ok, nu-ți permiți treaba asta». E mult mai deștept decât mă așteptam. Am fost și la psiholog cu el, da.

(…) Și mie îmi pare rău. Voiam să-ți zic o chestie amuzantă pe treaba asta. Am depus actele de divorț în septembrie și termenul s-a dat abia acum.

Voiam să termin chestia asta, dacă tot am început și asta era direcția… Cred că dacă lucrurile se termină, e bine să le lași să se termine frumos, cauterizat și civilizat. Dacă vom reuși asta, rămâne de văzut”, a dezvăluit actorul Andrei Aradits în cadrul podcastului, conform Wowbiz.

„Azi am fost prima oară la psiholog. Am căutat validare de la psiholog. Lasă, că și pe Tinder am căutat validare. Da, dar am renunțat între timp. Am avut întâlniri.

Dar știi de ce aveam nevoie, de validarea faptului că uite, la 50 de ani încă mai sunt posibil și am zis că «ok, lumea mă place». Doar că, la un moment dat, s-a îndrăgostit o fată de mine și am că nu, gata”, a mai afirmat Aradits.

Cei doi s-au cunoscut în 2002, pe vremea când Andrei Aradits a jucat în serialul „În Familie', de la Prima TV. Andreea lucra în echipa de producție a serialului, iar între cei doi a fost dragoste la prima vedere.

În 2021, actorul din serialul românesc „VLAD” povestea cum a reușit să o aibă o căsnicie de durată și pactul făcut cu soția sa.

„La un moment dat, am făcut un pact: uite, avem o casă. Fundația e bună. Poate în timp o să crape pereții, o să se strice acoperișul. Zugrăvim. Reparăm. Dar nu dărâmăm casa. În momentele alea de scandal nu dinamităm. Eliminăm din discuție posibilitatea asta. Eu nu-mi iau valiza și plec, tu nu te muți la taică-tău, nu divorțăm. Pur și simplu nu pronunțăm cuvinte în sensul ăsta. Atunci nu ne rămâne decât posibilitatea să ne cerem iertare și să găsim cale de funcționare. Dacă într-un cuplu cineva are în cap bagajul făcut deja, atunci în perioada de criză va face un gest definitiv. Și apoi nu mai e cale de întoarcere“, spunea Aradits.