Cum arată acum călugărița care a câștigat Vocea Italiei în 2014. Noul look este uimitor FOTO

Cristina Scuccia este călugărița care a câștigat Vocea Italiei în 2014. De atunci, viața ei s-a schimbat radical. Nu doar că a renunțat la călugărie, dar a început să apară în diverse show-uri de televiziune, iar aspectul ei nu mai are nimic în comun cu cel de acum opt ani.

La opt ani după ce a câștigat concursul Vocea Italiei, călugărița Cristina Scuccia și-a schimbat viața total. Tânăra a anunțat că a renunțat la călugărie și s-a mutat în Spania, unde a lucrat ca ospătăriță. Totuși, n-a renunțat niciodată la visul de a deveni artistă. Așa se face că anul acesta a reușit să-și lanseze primul ei single, numit „La felicita e una direzione”.

După ce s-a întors în Italia, tânăra a fost cooptată în show-ul „Insula Faimoșilor”, unde a reușit să ajungă până în finală. Ea a putut fi văzută acolo în pantaloni scurți și bustieră, dar a refuzat să fie filmată în costum de baie.

Look nou, viață nouă

De asemenea, lookul ei e total diferit, după ce și-a pus cercel în nas și a început să poarte fuste scurte, iar în păr și-a pus extensii și și-a făcut împletituri.

„Cred că trebuie să îți asculți inima cu curaj. Schimbarea este un semn de evoluție, dar este întotdeauna înfricoșătoare, deoarece este mai ușor să te ancorezi în propriile certitudini decât să îți pui întrebări. Există un bine sau un rău?”, a spus ea, după ce a renunțat la călugărie.

Cristina Scuccia a mărturisit că a avut nevoie de ajutorul unui psiholog pentru a lua această decizie și că nu crede că renunțând la cășugărie a renunțat și la credință. „Am ales să-mi urmez inima fără să mă gândesc la ce vor spune oamenii despre mine (...). Am riscat și mi-am făcut griji că voi ajunge sub un pod. I-am repetat mereu acest lucru psihologului meu”, a mai declarat atunci Cristina, scrie Pro TV.

Cei peste 160.000 de urmăritori de pe Instagram i-au transmis urări de ziua ei, care a avut loc recent.

„Vă mulțumesc tuturor pentru urările de ziua mea! Sunteți atât de mulți și de minunați! Și da... eu am făcut împletiturile...”, a scris Cristina în dreptul imaginilor care au adunat sute de comentarii.