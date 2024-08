Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, după trei ani de relație: „Am căutat un motiv să plecăm de acasă”

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru sunt împreună de trei ani și par la fel de fericiți ca la începutul relației. Celebrul chef a vorbit recent, într-un interviu acordat revistei VIVA!, despre viața sa alături de frumoasa actriță și despre cum i s-au schimbat perspectivele de când și-au început povestea.

Cătălin Scărlătescu Doina Teodoru și-au petrecut vara călătorind. Au explorat destinații noi, cum ar fi Albania și Belgrad, motivați mai ales de dorința de a descoperi deliciile bucătăriilor locale.

„Am căutat un motiv să plecăm de acasă și am ales niște țări unde n-am mai fost până în momentul de față. Am fost în Albania. Am fost la Belgrad. Ne-am dus pe genul «explorare culinară»: «Hai să mâncăm și să vedem locurile de acolo!»”, a povestit Cătălin Scărlătescu pentru sursa citată.

În ce măsură își doresc o căsătorie

Dacă, la început, Cătălin Scărlătescu își dorea o casă mare (și mulți copii), în prezent vede viitorul ceva mai boem.

„Nu mai vreau o casă cu trei etaje sub nicio formă! Vă dați seama, cine face curat în casa aia, Dumnezeule mare?! În loc de o casă cu trei etaje, mi-aș dori trei case mici, trei garsoniere, așa… Sau, mai bine decât atât, o barcă. Cred că o barcă e cea mai frumoasă. E cea mai interesantă casă pentru că te urci pe barcă și te trezești în fiecare dimineață în alt por”, a mărturisit Cătălin Scărlătescu pentru VIVA!, .

Ce spune Scărlătescu despre întemeierea unei familii

Nici acum nu exclude posibilitatea de a deveni tată.

„Nu e că nu m-aș vedea tată. De ce nu? Se mai poate, mai e loc”, a adăugat Cătălin, sugerând și el și iubita sa sunt deschiși la ideea de a avea o familie.

Amintim că între Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru este o diferență de vârstă de 17 ani.

Cei doi iubiți iau în calcul să-și unească destinele, dar încă nu știu când va avea loc evenimentul. Scărlătescu spune însă că are o idee despre cum vrea să arate nunta lui.

„Nu știu, să vedem, când om avea timp. Nunta trebuie să fie, din punctul meu de vedere, o petrecere foarte casual. Ce mama naibii e asta, să stau drepți la nuntă, «acum să intre sarmalele sau curcanul»?! Nu știu ce o să am, dacă o să am, stai să ajungem, pas cu pas. În mintea mea, un meniu de nuntă trebuie să fie mult mai interesant – o pajiște, un bufet”, spunea Cătălin Scărlătescu pentru cancan.ro.