Cauzele morții Prinţului Philip, dezvăluite de un biograf regal. Ce a făcut cu doar câteva ore înainte de deces

Prințul Philip, soțul Reginei Elizabeth II, a murit de cancer pancreatic de care a suferit timp de opt ani, a dezvăluit biograful Hugo Vickers, într-o lucrare intitulată „Regina Elizabeth II”.

În 2013, medicii l-au diagnosticat pe Philip cu cancer pancreatic inoperabil. Prințul a supraviețuit opt ​​ani, „mult mai mult decât timpul obișnuit de supraviețuire după diagnostic”, spune biograful.

Hugo Vickers povestește şi ultimele ore ale prințului, şi moartea acestuia, în absența reginei, cu două luni înainte de a împlini 100 de ani, scrie News.

„În ultima noapte a vieții sale, Prințul Philip a făcut câțiva pași pe un coridor al castelului, înainte de a-şi turna o bere şi de a o bea în Oak Room”, dezvăluie biograful, care adaugă: „A doua zi dimineață, s-a trezit, a făcut baie, a spus că nu se simțea bine și a murit în liniște”.

Regina a fost devastată că nu a fost în momentul morţii bărbatului care îi fusese alături de 73 de ani. Cel pe care ea îl numea „stâncă” ei. Ar fi fost supărată de faptul că, „la fel de des în viață, a plecat fără să-şi ia rămas bun”.

Prințul Philip a murit la 9 aprilie 2021 la Castelul Windsor. În ultimii ani ai vieții a fost internat de mai multe ori. În 2011, pentru o arteră blocată, apoi în 2013, când i s-a diagnosticat cancerul, apoi în 2017, când a decis să se pensioneze, iar în final în martie 2021, cu puțin timp înainte de moarte.

Cât despre regina, care a murit oficial și ea de „bătrânețe”, ea a suferit de cancer de măduvă, s-a aflat ulterior din cauza indiscrețiilor fostului premier Boris Johnson.