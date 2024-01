Cauza morții cântăreței Sinead O'Connor a fost confirmată. Ancheta se încheie la șase luni de la decesul vedetei

Artista irlandeză Sinead O'Connor a murit din cauze naturale. Confirmarea vine la o jumătate de an după ce interpreta hitului „Nothing Compares 2 U” a fost găsită „fără reacție" într-un apartament din sud-estul Londrei, la vârsta de 56 de ani, în luna iulie 2023, potrivit The Sun.

Southwark Coroners Court, care a investigat decesul vedetei, a anunțat încetarea implicării în acest caz.

Moartea artistei a fost urmată de o autopsie, întrucât nu era indicată nicio cauză medicală.

Pentru că s-a stabilit că moartea artistei a survenit din „cauze naturale", nu va mai urma o anchetă publică.

„Doamna O'Connor a murit din cauze naturale. Prin urmare, medicul legist a încetat să se mai implice în moartea ei. Nu se vor face alte comentarii", a spus un purtător de cuvânt al Southwark Coroners Court, potrivit sursei citate.

În iulie 2023, cântăreaţa irlandeză Sinead O'Connor a fost găsit în stare de inconştienţă la o adresă din Londra şi a fost declarată decedată la faţa locului, potrivit Poliţiei Metropolitane din Londra.

„Decesul nu este tratat ca fiind suspect. Un dosar va fi pregătit pentru medicul legist”, a precizat atunci Poliţia Metropolitană într-un comunicat.

„Trăiesc ca o creatură nemoartă a nopții”

Cu câteva zile înainte de a muri, cântăreața a postat un mesaj cutremurător pe Twitter, pentru fiul ei, care s-a sinucis anul trecut.

„Trăiesc ca o creatură nemoartă a nopții, de atunci. El a fost dragostea vieții mele, lumina sufletului meu. Am fost mereu un singur suflet împărțit în două jumătăți. A fost singura persoană care m-a iubit vreodată necondiționat. Sunt pierdută fără el“, a scris cântăreața.

În ianuarie 2021, Shane Lunny, fiul lui Sinead O’Connor şi al muzicianului irlandez Dónal Lunny, a fost dat dispărut, după ce a fugit dintr-un spital, unde se afla sub supraveghere pentru risc de a comite suicid.

Adolescentul de 17 ani s-a sinucis ulterior.