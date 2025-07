A murit actorul Michael Madsen. Vedeta din „Reservoir Dogs” și „Kill Bill” avea 67 de ani

Actorul Michael Madsen a murit joi, 3 iulie, în urma unui stop cardiac. Starul, în vârsta de 67 de ani, a fost găsit fără suflare în casa sa din Malibu.

Actorul fost declarat decedat joi, la ora locală 8:25, potrivit autorităților, citate de The Guardian. Ron Smith, managerul lui Michael Madsen, a transmis că actorul a murit în urma unui stop cardiac.

„În ultimii doi ani, Michael Madsen a făcut o muncă incredibilă în domeniul filmelor independente, inclusiv în lungmetrajele Resurrection Road, Concessions și Cookbook for Southern Housewives, și aștepta cu nerăbdare acest nou capitol din viața sa. Michael se pregătea, de asemenea, să lanseze o nouă carte intitulată Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems, care este în curs de editare. Michael Madsen a fost unul dintre actorii emblematici de la Hollywood și va fi regretat de mulți”, au transmis într-un comunicat Ron Smith și un alt manager al actorului, Susan Ferris, împreună cu publicista Liz Rodriguez.

De-a lungul unei cariere de patru decenii, actorul a fost aclamat pentru rolurile sale în filme precum „Kill Bill: Vol. 1”, „Reservoir Dogs”, „Thelma & Louise” sau „Donnie Brasco”. De asemenea, a jucat și în alte filme mai recente ale lui Tarantino, precum „The Hateful Eight” și „Once Upon a Time in Hollywood”.

Madsen și-a început cariera în Chicago, ca membru al companiei Steppenwolf Theatre, înainte de a debuta pe marele ecran în 1983, în filmul SF „WarGames.”

Michael Madsen a fost „o forță enigmatică în industria divertismentului”, fiind considerat unul dintre cei mai intensi și convingători actori, potrivit IMDB