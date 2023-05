O concurentă i-a surprins pe jurații de la Chefi la Cuțite când le-a mărturisit ce a făcut la 18 ani. ”Mama ta e de acord?”

În ediția 19 de la Chefi la Cuțite, o concurente îi uimește pe chefi cu povestea sa de viață. Tânăra le mărturisește că a luat o decizie importantă pe care unul dintre chefi nu a reușit să o facă până la vârsta de 52 de ani.

Cosmina Zaiț este o tânără de 18 ani, din Iași care a venit la Chefi la Cuțite pentru a demonstra că se pricepe bine la gătit. Ea le-a făcut chefilor o dezvăluire care i-a lăsat cu gura căscată.

Deși are doar 18 ani și este în clasa a XII-a, Cosmina le-a spus chefilor că este deja căsătorită cu un bărbat pe care îl cunoaște deja de 3 ani.

„M-am mutat de la Iași la București. M-am căsătorit la starea civilă, îl cunosc pe soțul meu de 3 ani. Am păstrat o legătură strânsă, chiar dacă părinții mei nu au fost de acord pentru că era mai mare, el are 26 de ani.

Vorbeam de la distanță, el lucra cu tata în Belgia, prin intermediul lui ne-am cunoscut. Am început să vorbim prin mesaje, am început să ne mai întâlnim. La orice încerca să mă tachineze și din joacă am dat în dragoste”, a dezvăluit tânăra, spre marea surprindere a juraților, relatează a1.ro.

Cei trei chefi au fost curioși dacă părinții Cosminei au fost de acord cu decizia ei. Ea le-a răspuns că deși mama sa nu a acceptat inițial să se căsătorească, acum îl adoră pe ginere.

Chef Cătălin Scărlătescu a fost uimit de mărturisirile fetei și a fost curios cum e să fii căsătorit la doar 18 ani, dat fiind faptul că el nu a făcut acest pas nici la 52 de ani.

„Cum e să fii căsătorită la 18 ani, că eu am 52 și nu m-am însurat încă”, a întrebat-o Cătălin Scărlătescu.

„E foarte bine pentru că stai mai mult lângă persoana iubită și nu cred că te schimbă în vreun fel”, a a răspuns Cosmina.

Tânăra concurentă le-a pregătit chefilor o rețetă de chiftele cu sos. Ea a primit la final două cuțite din partea juraților care îi asigură un loc în etapa următoare.