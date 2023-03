America Express: Cursa se apropie de final. Un concurent s-a accidentat grav chiar înainte de finală

Luni seară a avut loc o nouă ediție din ultima etapă a competiției America Express. Ultimele trei echipe rămase în semifinale au avut de concurat într-un joc pe plajă pentru a porni cu un avantaj în cursă.

Din dintre cei mai îndrăgiți concurenți din America Express au avut de suferit înainte de startul noii ediții după ce s-au accidentat la limbo. În cursa spre marea finală, una dintre probe a constat în trecerea pe sub bara limbo. Cele trei echipe s-au antrenat înainte de a face proba decisivă.

În timpul antrenamentelor, Nelu Cortea s-a accidentat grav la genunchi și echipa sa nu a mai putut participa. Astfel, Cortea și Bordea au fost nevoiți să plece în cursă cu 10 minute întârziere.

„Eu nu renunț, eu stau până nu mai pot”. S-a băgat iar, s-a băgat și Doina, așa din lateral și după am zis să încerc și eu (…) Când am trecut, m-am aruncat așa într-o parte și am simțit la genunchi…”, a spus Nelu Cortea.

Deși toată lumea se aștepta ca Andreele să se descurce cel mai bine la această probă, Doina Teodoru a câștigat și alături de Cătălin Scărlătescu au pornit primii în cursă.

Ediția de luni seară a fost una plină de surprize și misiuni interesante care îi vor face pe concurenți să spună la final că au avut parte de cea mai tare experiență din toată competiția.

Cele trei echipe rămase în competiție au trebuit să vândă produse în plină stradă pentru a putea obține banii necesari pentru noi misiuni și chiar au avut de învățat dansuri tradiționale locale ce îi vor ajuta în ediția de marți să ajungă și mai aproape de marele premiu.

Au mai rămas doar două ediții până când America Express va lua sfârșit!