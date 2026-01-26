UNPLUGGED STORIES cu Leyah: experiența concert-talk, unde muzica se trăiește, nu doar se ascultă!

Într-o lume suprasaturată de ecrane, notificări și ritm accelerat, conceptul „Unplugged Stories” s-a impus rapid ca un refugiu rar de liniște, prezență și sens. Născut dintr-o viziune clară, aproape cinematografică, proiectul semnat de artista Magdalena Marica (Leyah), promotoarea genului cinematic-pop în România, a stârnit un interes major încă de la anunțare — interes confirmat de faptul că prima ediție este deja SOLD-OUT.

„Unplugged Stories” își propune să transforme concertul într-o experiență profund personală, în care muzica nu este doar ascultată, ci trăită, reflectată și interiorizată. Succesul imediat al evenimentului demonstrează nevoia reală a publicului pentru astfel de formate imersive, care oferă mai mult decât divertisment: oferă reconectare.

Pentru creatoarea acestui concept, ideea a început cu mult timp înainte de a prinde formă:

„Am simțit că publicul are nevoie de experiențe diferite, din care să plece mai bogat — emoțional și intelectual. Așa a apărut Unplugged Stories: un concert-talk, un spațiu în care arta se întâlnește cu introspecția, iar muzica se completează cu conversații reale și momente de reflecție ghidată.”

Evenimentul, programat pe 1 februarie 2026, de la ora 19:00, la ARCUB – Hanul Gabroveni, București, este complet epuizat, bucurându-se de o popularitate remarcabilă în rândul publicului pasionat de experiențe culturale intime și conștiente.