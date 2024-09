Trupa „The Cure” lansează primul său album după 16 ani

Trupa „The Cure” a anunțat lansarea unui nou album, care va putea fi ascultat de fani începând cu data de 1 noiembrie. Albumul, primul după cel apărut în 2008, se va intitula „Songs of a lost world”.

Trupa a ales să anunțe noul album într-un mod inedit. Pentru a-și notifica fanii cu privire la acest eveniment, trupa lui Robert Smith a trimis toată săptămâna cărți poștale negre, pe care era marcat textul „Songs of a lost world”, și data de 1 noiembrie 2024, transmite news.ro.

De asemenea, trupa „The Cure” a amplasat un afiș în fața pub-ului The Railway din Crawley, din West Sussex, un orășen situat între Londra și Brighton.

Membrii trupei au ales să ampleseze în această locație afișul promoțional pentru noul lor album deoarece barul respectiv este o locație cu încărcătură emoțională pentru trupă, dat fiind faptul că acela este locul în care și-au susținut primul lor concert, care a avut în anul 1978. De asemenea, orașul în care se află acest pub este orașul natal al membrilor trupei.

Un alt indiciu pentru fani, trupa şi-a modificat profilul de pe reţelele de socializare pentru a adopta un nou logo, de asemenea cu un fundal negru. Site-ul oficial al formaţiei a adoptat, de asemenea, acest nou aspect.

Încă din 2020, Robert Smith vorbea despre două albume, unul cu trupa, celălalt un efort solo realizat în timpul lockdown-ului.

Fanii aşteaptă „Songs of a lost world” de peste doi ani. Robert Smith l-a anunţat încă din martie 2022, într-un interviu acordat cu ocazia NME Awards, spunând că lucrează la două albume. Primul, „Songs of a lost world”, urma să fie lansat în septembrie 2022.

De atunci, trupa a dezvăluit mai multe piese inedite în timpul turneului „Shows of a lost world” din 2023, printre care „Alone”, „Endsong”, „Nothing Is Forever” şi „I Can Never Say Goodbye”.

Trupa britanică The Cure, care a devenit cunoscută la sfârşitul anilor 1970 cu „Boys don't cry”, a lansat 13 albume de studio în decurs de 30 de ani, inclusiv hituri precum „Lullaby”, „Close to me”, „Friday I'm in love”, „A Forest” şi „Just Like Heaven”.