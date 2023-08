Summer in the City a anunțat prezența unui nou artist. Este cunoscut de la Românii au Talent

Prima ediție a festivalului Summer in the City va debuta vineri, 18 august în Piața Constituției. Organizatorii se mândresc cu nume mari. Cap de afiș sunt Robbie Williams și Jason Derulo. De la noi din țară, pe aceeași scenă va urca și Nicole Cherry. Cu puțin timp înainte de spectacol, organizatorii au anunțat și prezența unui nou artist.

În fața a zeci de mii de oameni urmează să concerteze și o artistă din Republica Moldova, care cândva a cucerit inimile juraților de la „Românii au talent”, iar acum face furori pe internet. Tânăra se cunoaște cu Nicole Cherry, cu care este, în prezent, colegă la Global Record.

Eva Timush este gata pentru marile scene

După ce a dat startul unor proiecte muzicale sub „umbrela” Global Records, artista în vârstă de 19 ani, din Republica Moldova, lucrează la câteva piese și la un videoclip muzical, care speră să o ducă în topuri.

Eva a devenit cunoscută publicului larg în 2016, când a participat la show-ul „The Voice Kids”. Un an mai târziu, a urcat pe scena „Românii au Talent” cu piesa „Beautiful”, a Christinei Aguilera și a uimit-o pe Andra.

„Mi s-a părut că a venit un înger și ne-a cântat”, a spus jurata, la vremea respectivă.

Adolescenta reușise să ajungă în semifinală, însă voturile publicului nu au fost suficiente pentru a o propulsa mai departe. Totuși, jurații au decis să îi acorde un wild card și să îi ofere, astfel, șansa de a evolua în ultimul act al competiției.

În 2018 a întors un scaun la „Vocea României” și a intrat în echipa Irinei Rimes. Eva Timush a evoluat până în semifinală.

Cine este Eva Timush

Născută în Republica Moldova, Eva Timush muncește pentru visul ei de când se știe. În copilărie a participat la concursuri precum Next Star România. La doar 15 ani, Eva ajungea în finala Românii au Talent, ca preferata juraților și posesoarea unui wild card, care a trimis-o direct într-una dintre semifinale.

În urmă cu patru ani, Eva cucerea juriul de la Vocea României și intra în echipa Irinei Rimes, unde a rămas până în semifinală. Momentul său din battle-uri are, la acest moment, peste 16 milioane de vizualizări pe Youtube.

Eva Timush este numele care a stat, alături de Vescan, cu piesa „Colegi de apartament”, timp de 13 săptămâni, în topul celor mai ascultate melodii de radio din România. Acum, artista cucerește din nou publicul cu ultima sa lansare. Este vorba despre piesa „Te-am sunat”, în colaborare cu Rareș.

Eva Timush a lansat prima sa piesă, „Tattoo”, în 2022, alături de echipa Global Records, însă ea se făcuse deja remarcată și la TV și în mediul online. Prezența și talentul său indiscutabil i-au adus artistei o comunictate de aproximativ 400.000 de urmăritori, pe TikTok și Instagram.

Organizat de D&D East Entertainment și Marcel Avram, festivalul Summer in the City îi va avea în lumina reflectoarelor pe consacrații Robbie Williams, Jason Derulo, The Editors, Calum Scott și nu numai.

Bilete se găsesc pe SummerCity.ro și IaBilet.ro.