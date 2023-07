Ce meniu are Robbie Williams la București. Prăjiturile sale preferate nu trebuie să lipsească din cabină

Artistul britanic cântă la București pe 19 august, la festivalul Summer in the City. Lista de cerințe pentru cântăreț și echipa sa e demnă de un superstar internațional.

Ne mai despart câteva săptămâni de prima ediție a festivalului Summer in the City, desfășurat în perioada 18-19 august, în Piața Constituției din București. Jason Derulo și Robbie Williams sunt headlinerii evenimentului organizat de D&D East Entertainment și Marcel Avram.

Editors, Calum Scott, Abby Roberts fac parte, de asemenea, din line-up-ul Summer in the City. Jason Derulo va urca pe scena Summer in the City pe 18 august, iar pe data de 19 august, Robbie Williams promite un show de zile mari.

În spiritul sustenabilității, echipa artistului a solicitat instalarea de coșuri de reciclare în zonele cheie ale perimetrului, încurajând publicul să contribuie la protecția mediului.

Totodată, meniul va include produse locale și organice, iar opțiunile vegetariene, vegane, fără gluten și paleo vor satisface toate preferințele culinare.

Ce include meniul pentru Robbie Williams și echipa sa

Atenția pentru detalii se extinde și la bucătăria spectacolului. Trupa și echipa celebrului artist sunt preocupate de aspectele ecologice, astfel încât meniul va conține mâncăruri delicioase și sănătoase, cu un accent pe produse organice și locale. O varietate de opțiuni vor fi disponibile pentru vegetarieni, vegani și persoanele care urmează diete fără gluten sau paleo.

Echipa include 20 vegetarieni iar pentru mâncare se vor folosi tacâmuri de inox și vesla de ceramică! Din meniu nu lipsesc untul de arahide natural (bio), untul natural de migdale (bio), fructele proaspete pentru shakeuri (banane, fructe de pădure, mere, portocale), sosuri pentru salată, inclusiv ulei de măsline și oțet balsamic, cantități mari de cafea.

Barul de salate va conține legume proaspete, organice, de toate culorile și multe sosuri pentru salată. Pentru meniul de prânz și cină cerințele sunt variate iar acesta ar trebui să cuprindă: mușchi de vită cu sos de piper, somon la grătar cu felii de lămâie și ierburi aromatice, brânză Brie în foitaj, cartofi cu rozmarin și usturoi, fasole verde sotată, cu vinegretă de muştar și tarhon, supă de roşii prăjite (vegană), orez cu coriandru, fasole neagră condimentată, foie gras prăjit cu mere caramelizate și microplante.

Și vegetarienii din echipa artistului vor avea parte de un meniu sofisticat care ar trebui să conțină: risotto cu trufe negre și brânză reggiano maturată, burgeri vegetali acoperiți cu brânză vegană, tortilla cu fasole neagră și burrito cu cartofi dulci, rulouri de vinete cu pesmet și busuioc, frigărui de Tofu, friptură Salisbury Vegetariană (din soia) etc.

Fructele și gustările nu trebuie să lipsească din backstage, iar desertul va include înghețată, plăcinte, budincă de ciocolată, prăjituri. Din cabina lui Robbie Williams nu vor lipsi fructe precum pepene verde, portocale, mere, piersici, nectarine și nici diverse batoane Keto, chipsuri, mix de nuci crude, gumă de mestecat mentolată, fără zahăr și 30 de prăjituri Jaffa, preferatele artistului.

După concertul de la Summer in the City, legendarul Robbie Williams se va răsfăța cu un meniu special pregătit pentru el: sashimi cu somon, fasole edamame, chipsuri de linte și multe alte delicii.

Cerințe speciale legate de aerul condiționat

Echipa de producție lucrează cu profesionalism și atenție la detalii, asigurându-se că fiecare element al spectacolului este perfect pus la punct. Atenția este acordată și factorilor de confort și siguranță, cu cerințe speciale legate de aerul condiționat și controlul acestuia, pentru a asigura o atmosferă adecvată și o iluminare spectaculoasă, în timp ce fumatul este strict interzis în zonele de backstage

Biletele pentru prima ediție a festivalului Summer in the City încă pot fi achiziționate de pe summercity.rosi IABILET.RO.