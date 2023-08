Își dorește Nicole Cherry ca fetița ei să îi calce pe urme? „Nu se știe niciodată ce schimbări vor fi” INTERVIU EXCLUSIV

Face senzație încă pe vremea când avea numai 14 ani, iar în prezent este o voce remarcabilă a industriei muzicale din România. Nicole Cherry este cântăreață, actriță, dar și tânără mămică.

Ea a dezvăluit, în exclusivitate pentru Adevărul, cum își împarte timpul între viața de artist și cea de familie, dar și cu cine și-ar dori cel mai mult să colaboreze și pe ce scenă ar vrea să cânte. Este posibil ca, în viitorul apropiat, să ne așteptăm și la un nou album.

Nicole Cherry este și primul artist român confirmat la Summer in The City. Prima ediție a festivalului va avea loc în Piața Constituției, din București, în perioada 18-19 august.

Adevărul: Cum te simți să revii pe o scenă în Piața Constituției?

Nicole Cherry: Mă bucur foarte tare, mai ales că să cânți pe o astfel de scenă, precum cea din Piața Constituției, îți taie respirația. Sunt și oamenii care sfințesc locul, să zic așa, cu energia și emoția pe care ne-o transmit nouă, ca și artiști și completează atât de frumos acest tablou încât îți rămâne întipărit în minte și te bucură mult. Cei mai mulți artiști internaționali care au fost la noi și au avut un eveniment aici au rămas surprinși și, cu siguranță, de fiecare dată când vor avea ocazia, vor menționa orașul nostru și Casa Poporului.

Adevărul: Înțeleg că tu ai mai cântat o singură dată în Piața Constituției. Când și cum a fost la vremea respectivă?

Nicole Cherry: Cred că în 2016, dacă nu mă înșel. Eram mai mică, experiența bineînțeles că a crescut și pot spune că am devenit mult mai bună în ceea ce fac.

Adevărul: Unde ți-ai dori tu cel mai mult să susții un concert?

Nicole Cherry: Am cântat pe stadion, deci pot spune că am ajuns și în punctul acela. Poate pentru că e numele sonor și cei mai mari artiști ai lumii au cântat acolo, m-aș bucura să ajung la Madison Square Garden. Cred că acela ar fi apogeul pentru mine.

Adevărul: Cu ce artist ți-ai dori cel mai tare să colaborezi?

Nicole Cherry: Sunt o fană a artiștilor latino și tot ce înseamnă raggaeton, de la J Balvin cu care pot spune că am o relație bună, Maluma, unde am cântat și în deschidere. Pe lângă ei sunt și vocile feminine care pe mine m-au cucerit și cu care am crescut: Beyonce, Alicia Keys, Jessie J. E o listă lungă, pe care, Doamne ajută să o bifez la un moment dat.

Adevărul: Cum te-ai cunoscut cu J Balvin?

Nicole Cherry: El era la început de carieră, la fel ca și mine. A avut un concert, la începutul carierei, fix unde stăteam eu. Cei care l-au adus sunt din familia mea, se ocupau cu evenimentele la momentul acela. Fiind primii care l-au adus am avut această ocazie, să îl întâlnesc în culise și să pot să schimb câteva vorbe. El a fost plăcut impresionat de tot ce am reușit eu să fac la 14 ani, cu piesa „Memories” și tot parcursul meu. Am păstrat legătura. El este un om extraordinar, care nu a uitat de unde a plecat.

Adevărul: Cum ți se pare că a evoluat piața muzicală din România, de 10 ani, de când te-ai lansat tu? Ce trend-uri sunt?

Nicole Cherry: Sunt multe trend-uri. Au apărut foarte multe trend-uri. Clar, muzica și genurile muzicale s-au schimbat extrem de mult. Eu zic că am trecut prin mai multe etape, care pe unii i-au ajutat într-o anumită perioadă, pe alții mai puțin. E ca un cerc care se tot învârte și reușește să mulțumească pe fiecare în parte, ceea ce mi se pare minunat, pentru că trebuie să avem fiecare apogeul nostru.

Adevărul: Ce surprize ne pregătești pe viitor?

Nicole Cherry: Colaborări interesante. Aștept să termin toate concertele pe care le am anunțate. Sunt multe, a fost o vară plină și, în continuare, este. Cu siguranță, din toamnă voi fi cel mai mult în studio.

Adevărul: Urmează un nou album?

Nicole Cherry: Da, muncesc destul de mult încât să mă gândesc și la un album. De ce nu?

Cum reușești să îți împarți viața personală cu spectacolele și tot ce faci?

Nicole Cherry: Până acum, cred că tot ce am reușit să fac este să îmi împart timpul bine. Echilibrul ajută în orice. În rest, am și un copil bun care, de fiecare dată, îmi dă doza de energie de care am nevoie să merg mai departe. Chiar dacă dorm mai puțin, chiar dacă nu reușesc că le fac pe toate, nu pun presiune pe mine, încerc să mă accept și cu bune și cu rele și să îmi dau timp și mie. Dar nici nu mă dau bătută, sunt o fire luptătoare!

Pe fetița ta, Anastasia, ai vrea să o vezi un artist cunoscut?

Nicole Cherry: Eu îmi doresc pentru Anastasia ce o face pe ea fericită. Atâta timp cât ea va fi fericită cu job-ul pe care îl va avea, cu ce va alege să facă, eu o voi susține și mă voi bucura pentru ea. Niciodată nu am fost de acord cu părinții care își doreau să devină ceva arunci când vor crește, nu au reușit și au forțat copii. Nu cred că asta ajută. Până la urmă trebuie să ne alegem fiecare ce ne dorim, ce ne face fericiți, pentru că azi suntem, mâine nu mai suntem. Nu se știe niciodată ce schimbări vor fi în viața noastră și cel mai bine este să ne facem propriile alegeri.

Tu te consideri o fire spontană, care preferă să trăiască momentul?

Nicole Cherry: Când vine vorba despre cariera mea dau despre educația ei, clar nu e totul la întâmplare. Multe decizii le studiez împreună cu echipa mea. Analizăm, dar decizia finală îmi aparține. Eu cred foarte mult și în feeling-ul pe care îl ai tu, ca artist. Te ajută enorm de mult. Când vine vorba de Anastasia, voi încerca, până la etapa în care va putea să decidă pentru ea, să o îndrum și să o ajut. Dacă drumul meu va fi unul care o va încânta și pe ea, bineînțeles că o voi susține pe mai departe.

Nicole Cherry, pe aceeași scenă cu Jason Derulo

Cu peste 200 de mii de urmăritori și 120 de milioane de vizualizări pe Youtube, solista-fenomen, în vârstă de 24 de ani, se va alătura unor nume cu greutate din showbiz-ul internațional.

De-a lungul unui deceniu de carieră, Nicole a fost mereu un artist de top și a susținut spectacole memorabile. Ea este, de asemenea, cunoscută și din aparițiile TV („Te cunosc de undeva”) și cinematografice. Hit-uri precum „Memories”, „Florile tale”, „Din cauza ta” sau „Dansează amândoi” vor răsuna în Piața Constituției, în fața a zeci de mii de fani.

Organizat de D&D East Entertainment și Marcel Avram, festivalul Summer in the City îi va avea în lumina reflectoarelor pe consacrații Robbie Williams, Jason Derulo, The Editors, Calum Scott și nu numai.