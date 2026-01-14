Leyah te invită la „Unplugged Stories” – un eveniment muzical ce îmbină stilul cinematic pop cu conversații despre (de)conectare și prezență

Articol publicitar

Leyah revine în fața publicului din România pe 1 februarie 2026, de la ora 19:00, la ARCUB – Hanul Gabroveni din București, printr-o experiență live centrată pe emoție pură. Artista va aduce pe scenă „Unplugged Stories”, un eveniment ce îmbină muzica cu talk-ul creativ, cu intenția de a explora felul în care muzica poate deveni un limbaj al conexiunii dintre artiști, idei și oameni.

UNPLUGGED STORIES 1240x480 png

Evenimentul va avea loc la ARCUB – Hanul Gabroveni, un spațiu care se va transforma pentru o seară într-un loc al atenției reale și al conectării. Spectatorii vor trăi o experiență colectivă în care muzica și conversația se vor împleti într-un dialog despre emoție și echilibru, iar muzica și talk-ul creativ vor fi ascultate prin căști, într-un format silent.

Tema acestui concert este „deeplugging”: o invitație la deconectarea de la device-uri și la reconectarea cu momentul prezent, cu sinele, cu oamenii și cu frumosul din jur. Va fi o formă de pauză conștientă, prin care prezentul va redeveni un spațiu de reflecție și echilibru.

De mult timp îmi doresc să aduc oamenii mai aproape de moment și să-i încurajez să-l trăiască fără să simtă nevoia de a-l documenta în vreun fel sau altul. Muzica mea vorbește despre conexiune și despre cum putem rămâne prezenți într-o lume care ne solicită atenția în permanență. Unplugged Stories este despre această reîntoarcere la simplitate, la ascultare și la liniștea care ne apropie unii de alții – chiar și atunci când în căști se aude muzica.

Dar, mai mult decât atât, este despre informații valoroase împărtășite de doi profesioniști pe care îi apreciez enorm. Sunt convinsă că spectatorii vor pleca de acolo cu o perspectivă nouă asupra realității”, spune Leyah.

Pe scenă, alături de Leyah, se vor afla două voci puternice care completează prin dialog universul artistic al artistei: Teodora Tompea – jurnalistă și prezentatoare Digi24, cu o vastă experiență în jurnalismul de televiziune, și Paul Olteanu – trainer, coach și gazda celebrului podcast Mind Architect, unul dintre cele mai apreciate proiecte de educație emoțională și neuroștiință din România.

Împreună, cei trei vor construi o conversație despre echilibru și atenție în era digitală, oferind publicului insight-uri valoroase și idei care pot fi integrate în viața de zi cu zi, în relațiile și comunitățile lor.

Unplugged Stories” este mai mult decât o experiență artistică; este o inițiativă care aduce împreună muzica, dialogul și introspecția colectivă, pentru a crea o comunitate a celor care caută echilibru și sens la începutul anului 2026.

Publicul va fi invitat să lase telefoanele deoparte și să se conecteze la prezent și la ceilalți, într-o experiență intensă care va reda bucuria întâlnirii offline.

Cu un univers sonor în care pianul, vocea și aranjamentele cinematice se împletesc într-o poveste intimă, Leyah, alături de invitații săi, va crea o seară despre reconectare și regăsirea valorilor, la început de an în care ne dorim să redefinim ceea ce vrem să devenim.

Biletele sunt disponibile pe Eventim.ro https://www.eventim.ro/event/leyah-unplugged-stories-arcub-gabroveni-20810324/?affiliate=R52

Prețul unui bilet este de 200 lei.

Despre Leyah

UNPLUGGED STORIES 1000X1000 png

https://www.youtube.com/@leyahmusicofficial

Leyah (Magdalena Diana Marica) este compozitoare, pianistă și cântăreață, prima artistă din România care a introdus și dezvoltat genul cinematic pop – o muzică de film cu voce, un crossover între muzica clasică și pop-ul contemporan.

Formată în muzica clasică, Leyah a urcat pe scenă de la vârsta de 6 ani, iar la 16 ani a debutat ca solistă cu Concertul nr. 1 de Beethoven, sub bagheta tatălui ei, dirijorul Modest Cichirdan. După studii riguroase de muzică și o carieră solidă ca pianistă de performanță, Leyah a ales să transforme această moștenire într-o direcție proprie, în care pianul, vocea și emoția se contopesc într-o experiență sonoră cinematografică.

În perioada 2024–2025, Leyah a lansat Cinestezia – primul turneu cinematic pop din România – urmat de Cinestezia Symphonic, o producție grandioasă ce reimaginează acest stil cu o orchestră simfonică completă, în încercarea de a apropia muzica clasică de noile generații printr-o formă contemporană, accesibilă și relevantă.

Mai multe informații pe: www.leyahmusic.com

