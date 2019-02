Creierul femeilor, mai tânăr comparativ cu vârsta cronologică. Cum este cel al bărbaţilor

Cercetarea a inclus 84 de bărbaţi şi 121 de femei cu vârste între 20 şi 80 de ani. Ei au fost supuşi unor tomografii cu emisie de pozitroni, ce au permis evaluarea fluxului de glucoză şi oxigen din creier, potrivit agerpres.ro.

Glucoza este hrana preferată a creierului. Modul în care creierul metabolizează această substanţă dezvăluie informaţii importante despre vârsta metabolică a acestui organ.

Astfel, cercetarea a ajuns la concluzia că femeile au creiere cu 3,8 ani mai tinere, în medie, din punct de vedere metabolic, comparativ cu bărbaţii care sunt cu 2,4 ani mai bătrâni, potrivit algoritmului aplicat de oamenii de ştiinţă. Rezultatele au fost publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences.

„Creierul bărbaţilor nu îmbătrâneşte mai rapid'“, a explicat unul dintre autorii studiului, Manu Goyal, profesor asistent de radiologie la Facultatea de Medicină a Universităţii Washington.

Diferenţa se menţine toată viaţa



„Maturizarea lui are loc circa trei ani mai târziu în comparaţie cu femeile, iar această - diferenţă - se menţine pe tot parcursul vieţii“, a adăugat acesta.

Conform unei teorii avansate de cercetători, hormonii ar putea juca un rol important în configurarea metabolismului creierului la vârste fragede.

Oamenii de ştiinţă speră să afle dacă diferenţe metabolice ar putea juca un rol protector în cazul femeilor, care au tendinţa de a avea scoruri mai mari la testele cognitive şi de rezolvare a problemelor.

„Acest lucru ar putea însemna că motivul pentru care femeile nu au un declin cognitiv mai puţin pronunţat la vârste avansate se datorează creierului, care este efectiv mai tânăr“, a conchis Goyal.

