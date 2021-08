Venectaziile – sunt structuri vasculare predominant venoase loalizate la nivelul pielii, având un vas central înconjurat de o pânză de vase mici cu dimensiuni între 1 şi 3 mm. De obicei au culoarea albastră, dar pot fi roşii sau purpurii, iar localizarea este predominantă la membrele inferioare.

O cauza exactă a acestei patologii nu se cunoaşte, există unele teorii care susţin că aceste venectazii apar ca şi consecinţă a stazei venoase datorită insuficienţei valvulare, deşi doar un sfert din pacienţii cu venectazii au avut ecografic şi varice. Altă teorie a lui Goldman susţine că aceste venectazii apar din cauza hipoxiei locale care printr-un proces inflamator stimulează angiogeneza şi proliferarea vasculară. Mai probabil mecanismul fiziopatologic de apariţie a venectaziilor este o combinaţie a acestor două teorii, dar cu siguranţă lucrurile vor fi mai clare în viitor.

Cel mai frecvent această patologie se întâlneşte la femeii, raportul fiind de 4 la 1 faţă de bărbaţi, iar vârsta este între 30 şi 50 de ani, la care se asociază statul mult în picioare, sarcini multiple, obezitatea, sedentarismul. În urmă studiilor efectuate s-a constatat că 90% dintre pacienţii cu venectazii au avut un istoric familial pozitiv, având o importantă semnificativă şi terenul genetic. Alţi factori implicaţi în această patologie ar fi tratamentul hormonal cu estrogeni, steroizi , fumatul, traumatismul local şi o dietă săracă în fibre.

Că şi simptome pot apărea arsuri locale, mâncărimi, dureri, crampe sau senzaţia de picioare obosite. Însă în marea majoritate a cazurilor venectaziile sunt asimptomatice, adresabilitatea la medic fiind datorită problemei estetice specifice sexului feminin.

Diagnosticul venectaziilor se efectuează în urmă unui examen clinic, dar este importantă efectuarea unei ecografii Doppler pentru a exclude o afecţiune venoasă cronică sau acută.

Majoritatea pacienţilor cu această afecţiune solicită tratament estetic, şi îşi doresc dispariţia copleta a lor, dar sunt situaţii când iniţial trebuie efectuat tratamentul varicelor pentru a elimina refluxul venos şi doar ulterior se va efectua tratament cosmetic, deşi dispariţia lor fără urme este greu de realizat.

Scleroterapia.

Este tratamentul de prima intenţie al venectaziilor, şi constă în introducerea a unei substanţe sclerozante în venă ce va produce o reacţie inflamatorie cu fibroză venei şi dispariţia ei în timp. Scleroterapie se poate efectua şi sub control ecografic în cazul existenţei unui vas mai profund cu reflux, există şi unele aparate aşa zise transiluminatoare venoase care evidenţiază venele cu ajutorul unor lumini, sau în cazul vaselor mai mici se pot folosi lupe speciale pentru un confort vizual.

Substanţa sclerozantă se poate folosi sub formă de spumă în cazul unor vase cu diametrul mai mare, sau sub formă de soluţie când sunt vase foarte mici. Tipul substanţei sclerozante şi concentraţiile se folosec la fel în funcţie de diametrul venelor, profunzimea lor sau unele aspecte locale şi generale. Chiar dacă medicul are la îndemână toate aparatele necesare, substanţa corespunzătoare şi o experienţă suficientă, rezultatele bune ale scleroterapiei variază între 50% şi 70%.

Printre reacţiile adverse sau unele complicaţii ce pot apărea în urmă scleroterapiei se enumără: hiperpigmentarea tegumentara ( coloraţia maronie a pielii, care de obicei este tranzitorie ) , flebita locală, tumefactia zonei şi durere locală, ulceraţii , alergie. Reacţii adverse mai grave, dar foarte rare ar fi tromboză venoasă profundă, embolia, tulburări vizuale şi şocul anafilactic.

Tratamentul laser al venectaziilor.

În cazul în care venele sunt foarte mici şi nu pot fi punctionate cu acul pentru scleroterapie, atunci se apelează la tratament laser verice . Cel mai frecvent se foloseşte laser tip IPL (laser cu lumina intens pulsată) care este o procedura non-invazivă. Se aplică aparatul deasupra venelor, laserul va emite o lumina intensă, iar vasul va fi obturat prin termofotocoagulare. Alte aparate care se folosesc în tratamentul venectaziilor ar fi: laserul cu Argon, laser cu colorant pulsat, laser YAG, laser KTP, toate având avantaje şi dezavantaje specifice.

În concluzie venectaziile nu sunt o problema doar estetică, dar netratate nu afectează semnificativ starea de sănătate a pacienţilor, indicaţia terapeutică rămâne de multe ori la atitudinea bolnavului care trebui informat corect despre reacţii adverse, iar la ora actuală nu există o metodă perfectă care să obţină rezultatele cosmetice 100%.