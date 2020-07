Cu zeci de premiere chirurgicale naţionale şi regionale, medicul timişorean Ciprian Duţă vorbeşte despre infrastructura necesară pentru ca o operaţie la un pacient oncologic să dea roade şi să-i asigure o viaţă cât mai normală. Specialistul explică şi importanţa depistării precoce a cancerelor, precum şi avantajele chirurgiei laparoscopice şi robotice. Prof. dr. Ciprian Duţă subliniază şi că un număr foarte mare de pacienţi pleacă în străinătate pentru a se trata, deşi foarte multe dintre probleme ar putea fi rezolvate cu succes în ţară, motiv pentru care, spune el, medicii au rolul de a câştiga încrederea pacienţilor prin profesionalism şi de a crea un mediu în care aceştia să se simtă în siguranţă.

„Weekend Adevărul“: Sunteţi unul dintre chirurgii care au în CV foarte multe premiere: primul by-pass aorto-femural laparoscopic – în 2006, prima apendicectomie transvaginală – în 2007, prima esofagectomie robotică – în 2018. Se vede că vă plac provocările.

Prof. dr. Ciprian Duţă: Chirurgia însăşi reprezintă o permanentă provocare. Sunt unul dintre promotorii competiţiei în orice domeniu, singura ce poate aduce progresul, şi mereu am încercat să transmit acest lucru tuturor oamenilor din jurul meu. Medicina înseamnă a învăţa în permanenţă. Şcoala chirurgicală timişoreană a fost şi va fi locul de unde au plecat şi vor pleca majoritatea chirurgilor din vestul ţării. Toate acestea explică numeroasele premiere chirurgicale din ultimii

20 de ani.

Ce presupune chirurgia oncologică şi care sunt necesităţile pentru a opera în condiţii optime?

În general, operaţiile uzuale – colecistectomie, cura herniilor – au un grad mare de predictibilitate. Rezultatele sunt, în majoritate, cunoscute, la fel şi probabilitatea apariţiei unor complicaţii. Când este vorba despre cancer însă, altfel se pune problema. Chirurgia oncologică nu înseamnă scoaterea organului afectat, ci are ca prim scop îndepărtarea tuturor ganglionilor limfatici responsabili de posibila răspândire a bolii în organism. Aici este cheia unui tratament corect, care vizează vindecare. Degeaba îndepărtăm organul afectat dacă lăsăm ganglioni invadaţi – boala va recidiva în cel mai scurt timp. Chirurgia oncologică presupune foarte multe lucruri. În primul rând, ai nevoie de o infrastructură care să asigure atât un diagnostic corect, cât şi un tratament optim şi o monitorizare postoperatorie adecvată. În al doilea rând, ai nevoie de o echipă multidisciplinară dedicată: internişti, gastroenterologi, radiologi, anatomopatologi, oncologi, chirurgi. Toţi aceşti specialişti alcătuiesc aşa-numita comisie oncologică, fără de care rezultatele obţinute nu vor fi cele aşteptate. În al treilea rând, în ultimele decenii, prin progresele obţinute, supravieţuirea pacienţilor oncologici este din ce în ce mai îndelungată şi putem discuta chiar despre vindecări. Pe de altă parte, vârsta pacienţilor la care descoperim cancerul a scăzut permanent, ca atare este foarte importantă supravieţuirea acestor pacienţi, dar nu oricum – se pune accent pe calitatea vieţii după depăşirea momentului terapeutic.

Cancerul de pancreas, greu de depistat precoce

Toate persoanele care suferă de cancer au nevoie de operaţie?

Dacă discutăm despre cancerele digestive, da, toţi pacienţii ar trebui să poată beneficia de intervenţii chirurgicale curative. În realitate, acest lucru nu se întâmplă. De ce? Pentru că un procent important de pacienţi sunt depistaţi în stadii avansate în care, de multe ori, chirurgia nu mai poate face nimic. Diagnosticul precoce al cancerului digestiv depinde de o serie de factori. Există unele cancere care pot fi depistate în stadii incipiente, în care tratamentul nu numai că asigură supravieţuiri îndelungate, dar şi curabilitate.

Ne puteţi da un exemplu?

Cancerul colorectal poate fi diagnosticat printr-un screening population relativ simplu: test de hemoragii oculte în scaun şi colonoscopie. Există însă şi alte tipuri, cum ar fi cel de pancreas, care sunt foarte dificil de surprins în stadii în care să-i poţi oferi pacientului o intervenţie cu intenţie de radicalitate. Dacă diagnosticul este pus în faze avansate, singura opţiune terapeutică este chimioterapia sau radioterapia, iar prognosticul devine rezervat.

Avantajele chirurgiei laparoscopice şi robotice

Care este avantajul utilizării tehnicilor minim-invazive în chirurgia oncologică?

Există o serie de cancere digestive şi nu numai la care abordul minim-invaziv oferă o vizibilitate superioară, iar disecţia mai atentă asigură şi o calitate a vieţii superioară prin prezervarea unor structuri, în principal nervoase, care feresc pacienţii de o serie de inconveniente postoperatorii. Fiind un susţinător al intervenţiilor laparoscopice şi robotice în chirurgia oncologică, am demarat în urmă cu doi ani un proiect naţional cu fonduri europene, PRONCO. În cadrul programului, vom pregăti 1.000 de chirurgi şi asistente din România în utilizarea tehnicilor minim-invazive în chirurgia oncologică.

Se vorbeşte tot mai des despre chirurgia robotică. Dumneavoastră aveţi experienţă în acest

domeniu. Care sunt avantajele?

Chirurgia robotică este o modalitate relativ nouă de rezolvare a unor intervenţii chirurgicale de amploare. Ea aduce o serie de avantaje în raport cu abordul clasic sau laparoscopic. Vizibilitatea este sporită cu o imagine tridimensională, iar instrumentele utilizate au o mobilitate mai mare decat mâna umană. Se elimină tremurul natural al mâinii chirurgului şi se pot face disecţii extrem de minuţioase şi de precise într-un spaţiu foarte mic – în pelvis, în torace. Am început chirurgia robotică în 2015 şi am acumulat o experienţă de peste 150 de astfel de intervenţii, majoritatea pentru tratamentul cancerelor. Pot declara că această modalitate este superioară altora în ceea ce priveşte calitatea disecţiei şi scăderea complicaţiilor postoperatorii.

„Spitalul Première poate oferi orice serviciu medical“

Ce cazuri complexe oncologice aţi reuşit să rezolvaţi la Spitalul Première?

Cazurile oncologice au cuprins întreaga arie de cancere digestive. Am efectuat gastrectomii totale asociate cu rezecţii multiorgan: splenopancreatectomie şi colectomie segmentară. Un alt caz a fost al unui pacient tânăr care avea o tumoare pelvină ce invada colonul, vezica urinară şi vasele de sânge ale membrului inferior. Am operat un cancer de cap de pancreas la care am efectuat o duodenopancreatectomie cefalică, considerată una dintre cele mai dificile intervenţii chirurgicale. Exemplele pot continua, dar important este de menţionat că aceste cazuri nu pot fi rezolvate de unul singur, fără aportul unui serviciu performant de terapie intensivă, radio-

imagistică, laborator. E nevoie de o echipă profesionistă, care să vibreze la unison. Îi învăţ pe tinerii chirurgi că orgoliul, infatuarea şi credinţa că eşti cel mai tare nu duc la nimic.

De ce aţi ales să operaţi în cadrul Spitalului Première?

Spitalul Première, de curând inclus în Reţeaua de sănătate Regina Maria, reprezintă la ora actuală cel mai mare spital privat din vestul ţării. Experienţa mea în activitatea privată nu este nouă. Încă din 1999 am început să lucrez la clinici private şi conduc de mai bine de 15 ani o clinică privată de coloproctologie şi flebologie. În această perioadă, am consultat şi tratat peste 25.000 de pacienţi în sistem privat. Am luptat şi voi lupta pentru dezvoltarea unui sistem de sănătate privat important, ca o completare a sistemului public. Sunt adeptul unei chirurgii fără compromisuri, care să asigure pacientului o deplină siguranţă a tratamentului. Pe de altă parte, un număr foarte mare de pacienţi pleacă din ţară să-şi rezolve probleme medicale care, de foarte multe ori, ar putea fi rezolvate în ţară. Rolul nostru este de a câştiga încrederea pacienţilor prin profesionalism şi competenţă şi de a crea un mediu de calitate, în care să se simtă în siguranţă. În acest moment, Spitalul Première poate oferi orice serviciu medical.

Sunt sigure operaţiile oncologice în această perioadă? Ce măsuri de siguranţă se iau în Spitalul Première?

Trăim vremuri deosebite, cu o pandemie care ne-a schimbat major stilul tradiţional de viaţă. Am fost unul dintre cei care au luptat pentru ca asistenţa medicală să nu se întrerupă, întrucât consecinţele pot fi foarte grave. Ca atare, la Spitalul Première activitatea operatorie nu s-a întrerupt. Au fost instituite măsuri foarte riguroase. Toţi pacienţii sunt testaţi înaintea internării, personalul este testat activ periodic pentru depistarea persoanelor pozitive asimptomatice. În sala de operaţie există tot echipamentul necesar desfăşurării în deplină siguranţă a intervenţiilor. ;

